(VTC News) -

Nam Phi 0 1 Canada 90+2' Eustaquio

Sáng 29/6, vòng 1/16 World Cup 2026 bắt đầu bằng trận đấu giữa Nam Phi và Canada trên sân vận động SoFI ở Inglewood (bang California, Mỹ). Canada giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công trong thời gian bù giờ hiệp 2 của Stephen Eustaquio.

Nam Phi đấu với Canada ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trong hiệp một, Nam Phi có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn (55%) nhưng thế trận lại nghiêng về Canada nhiều hơn. Đại diện châu Phi chủ động thiết lập đội hình phòng ngự chắc. Những pha phản công của họ chỉ dẫn đến 3 cú sút với mức độ nguy hiểm không cao khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ đạt 0,06.

Canada có nhiều giai đoạn tạo ra sức ép và tung ra tới 7 pha dứt điểm. Tuy nhiên, chất lượng các pha xử lý nhịp cuối của đội chủ nhà không cao. Hiệp một kết thúc không có bàn thắng.

Đội hình Nam Phi vs Canada

Nam Phi: Ronwen Williams (1), Teboho Mokoena (4), Aubrey Modiba (6), Oswin Appollis (7), Relebohile Mofokeng (10), Thapelo Maseko (12), Sphephelo Sithole (13), Mbekezeli Mbokazi (14), Evidence Makgopa (17), Khuliso Mudau (20), Ime Okon (21).

Canada: Maxime Crepeau (16), Alistair Johnston (2), Stephen Eustaquio (7), Jonathan David (10), Liam Millar (11), Tani Oluwaseyi (12), Derek Cornelius (13), Moise Bombito (15), Tajon Buchanan (17), Richie Laryea (22), Nathan Saliba (25).