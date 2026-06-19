Cộng hòa Séc hòa Nam Phi 1-1, cả 2 đội nguy cơ bị loại sớm

(VTC News) -

Cộng hòa Séc hòa Nam Phi 1-1 ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026. Michal Sadilek ghi bàn từ rất sớm, nhưng đội bóng châu Âu không giữ được lợi thế khi Teboho Mokoena gỡ hòa cho Nam Phi trên chấm phạt đền ở cuối hiệp hai.

Cộng hòa Séc (áo đỏ) chia điểm với Nam Phi. (Ảnh: Reuters)

Đây là trận đấu mà Cộng hòa Séc có khởi đầu tốt nhưng lại chọn lối chơi cầu toàn. Theo số liệu thống kê trận đấu, Cộng hòa Séc chuyền ít hơn đối thủ gần 230 lần. Nam Phi tấn công không mạnh nhưng việc họ ép sân trong phần lớn trận đấu cũng khiến Cộng hòa Séc mắc sai lầm..

Đội tuyển Cộng hòa Séc không kiểm soát bóng nhiều trong hiệp một. Đội bóng châu Âu vẫn chọn lối đá đơn giản, khai thác triệt để bóng dài và tình huống cố định. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Nam Phi trong nửa đầu trận đấu lên tới 63%. Tuy nhiên, sự vượt trội ở chỉ số này không phản ánh việc họ chơi hay hơn đối thủ.

Video: CH Séc mở tỷ số

Cộng hòa Séc nhập cuộc tốt với những cơ hội trong vòng chưa đầy 10 phút đầu. Không lâu sau khi Patrik Schick đánh đầu chệch cột trong gang tấc, Michal Sadilek đưa đội bóng châu Âu vượt lên ở phút thứ 6. Cầu thủ số 18 chọn đúng khoảng trống trong vòng cấm, nhận đường chuyền của Alexandr Sojka rồi dứt điểm gọn vào góc phải.

Bàn thắng sớm tạo điều kiện để Cộng hòa Séc thiết lập thế trận thực dụng. Nam Phi giữ bóng nhiều nhưng loay hoay ở xa khung thành. Cộng hòa Séc duy trì đội hình phòng ngự đủ chắc để hạn chế mối đe dọa từ Nam Phi. Đội bóng châu Phi có 5 cú dứt điểm trong hiệp một nhưng không lần nào trúng khung thành, chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng chỉ đạt 0,21.

Hiệp hai mở ra với nhịp trận cởi mở hơn. Cộng hòa Séc tấn công trong những phút đầu và tạo ra vài pha uy hiếp bằng bóng bổng. Sau đó, đội bóng châu Âu lại lùi sâu đội hình thiết lập thế trận an toàn như cũ.

Video: Nam Phi gỡ hòa 1-1

Nam Phi tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn. Chất lượng tấn công của đội bóng châu Phi được cải thiện đáng kể so với hiệp một. Họ tung ra tới 12 cú dứt điểm, 4 lần trúng đích. Đến phút 82, sức ép của Nam Phi cuối cùng cũng khiến hàng thủ Cộng hòa Séc mắc lỗi. Pavel Sulc để bóng chạm tay trong vòng cấm. Teboho Mokoena không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, dứt điểm vào góc thấp bên trái để gỡ hòa 1-1.

Những phút bù giờ, Nam Phi còn đẩy Cộng hòa Séc vào thế chống đỡ vất vả. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Cộng hòa Séc và Nam Phi chia điểm, mỗi đội có 1 điểm sau 2 lượt trận và đối mặt với nguy cơ cao bị loại sớm.

Cộng hòa Séc 1 1 Nam Phi Sadilek 6' 83' Mokoena

Số liệu thống kê trận Cộng hòa Séc 1-1 Nam Phi.