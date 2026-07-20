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Điều gì phá vỡ quy luật bất biến của thị trường vàng?

(VTC News) -

Giữa căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, giá vàng biến động trái quy luật liên tục lao dốc, điều gì đang khiến "vua trú ẩn" mất sức hút.

VTC News
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