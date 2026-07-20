Ngắm vách đá triệu năm của vịnh Hạ Long 'nở hoa' tuyệt đẹp

Hoa phất dụ núi lặng lẽ khoe sắc vàng trên những vách núi đá vôi của vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Video: Thanh Tùng)
Cứ đến tháng 7 hằng năm, khi những cơn mưa mùa hạ tưới mát các đảo đá vôi, hàng nghìn cây phất dụ (còn gọi là phát tài núi) trên vịnh Hạ Long lại đồng loạt trổ hoa, phủ sắc vàng lên nhiều vách núi.
Mùa hoa chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nhưng vẫn kịp tạo nên một bức tranh thiên nhiên độc đáo, góp thêm vẻ đẹp cho Di sản thiên nhiên thế giới.
Nhìn từ trên cao, nhiều ngọn đá vôi trên vịnh Hạ Long được phủ sắc vàng của hoa phất dụ, tạo nên điểm nhấn nổi bật giữa màu xanh của biển và cây rừng.
Những chùm hoa vàng nhạt nở thành từng cụm lớn, tỏa hương thơm dịu, báo hiệu mùa hoa ngắn ngủi giữa mùa hè.
Phất dụ mọc trên các khe đá dựng đứng, nơi rất ít đất, cho thấy sức sống bền bỉ của loài cây đặc trưng trên các núi đá vôi.
Những chùm hoa nổi bật trên nền núi đá hàng triệu năm tuổi tạo nên sự tương phản độc đáo giữa vẻ cứng cáp của đá và nét mềm mại của hoa.
Từ mặt nước nhìn lên, các cụm hoa như điểm xuyết thêm màu sắc cho những vách núi xám xịt, dựng đứng.
Hoa phất dụ hòa cùng màu xanh của cây rừng, tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động trên các đảo đá.
Dù chịu tác động của nắng, gió và hơi muối biển quanh năm, phất dụ vẫn sinh trưởng và nở hoa đều đặn.
Mùa hoa phất dụ thường xuất hiện vào khoảng tháng 7, mang đến diện mạo mới cho nhiều đảo đá trên vịnh.
Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan địa chất, vịnh Hạ Long còn sở hữu hệ sinh thái phong phú với nhiều loài thực vật thích nghi đặc biệt, trong đó có phất dụ.
Dù không rực rỡ như phượng vỹ nhưng hoa phất dụ núi mang vẻ đẹp riêng có của Hạ Long.