Công an Bắc Ninh điều tra vụ Khánh 'Sky' đến livestream chửi bới nhà 'Vua Quạt'

(VTC News) -

Ngày 31/7, lãnh đạo Công an xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, điều tra làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Hợi (thường gọi là Khánh “Sky”) cùng đồng bọn kéo đến nhà ông Trần Đình Tiệp (biệt danh “Vua Quạt”) để livestream chửi bới, đe dọa tại thôn Yên Vỹ, xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa và một số người đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp tại xã Tam Giang.

Nguyễn Văn Hợi (thường gọi là Khánh “Sky”) liên tục phát trực tiếp (livestream) tại nhà ông Trần Đình Tiệp. (Ảnh căt từ clip).

Tại đây, nhóm này liên tục phát trực tiếp (livestream) trong khoảng 15 phút, dùng nhiều lời lẽ lăng mạ, thách thức và yêu cầu chủ xưởng ra đối chất. Buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội đã thu hút hơn 200.000 người theo dõi.

Ngay sau sự việc, gia đình ông Tiệp gửi đơn tố giác hành vi của Khánh “Sky” và Hồ Văn Khoa đến cơ quan công an.

Vụ việc được cho là xuất phát từ một tuyên bố của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “Hoa Hồng”) trên mạng xã hội, người này khẳng định sẽ đóng góp từ thiện gấp 3 lần số tiền mà bất kỳ ai ủng hộ.

Sau tuyên bố này, ông Trần Đình Tiệp đã công khai chuyển 1 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu cũng đã gửi lời cảm ơn tới doanh nghiệp KF Fan của gia đình ông Tiệp vì khoản hỗ trợ tổng cộng 1,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Huấn “Hoa Hồng” sau đó tuyên bố không thực hiện theo lời thách thức vì không muốn hoạt động từ thiện bị biến tướng thành hành vi “cá cược”.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội tiếp tục đẩy lên cao trào khi Khánh “Sky” và Hồ Văn Khoa cùng tham gia livestream công kích, chửi bới “Vua Quạt”, dẫn đến vụ việc kéo người đến tận xưởng đe dọa ngày 29/7.

Nguyễn Văn Hợi (Khánh “Sky”) là đối tượng quen mặt trên mạng xã hội, nổi lên từ các clip livestream chửi bới, gây hấn và thách thức nhiều nhân vật khác.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý.