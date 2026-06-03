Hóa đơn tiền điện tháng 6 nguy cơ tăng vọt, người dân cần làm gì?

(VTC News) -

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội), những ngày cuối tháng 5, thời tiết oi bức kéo dài với nền nhiệt nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40°C khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Hà Nội tăng mạnh.

Các chỉ số vận hành hệ thống điện Thủ đô tiếp tục lập kỷ lục mới, kéo theo lượng điện tiêu thụ tại nhiều hộ gia đình tăng cao so với các tháng trước.

Cụ thể, sản lượng điện bình quân tháng 5 đạt 93,33 triệu kWh, tăng 15,3% so với tháng trước liền kề và tăng 19,6% so với bình quân cùng kỳ năm 2025.

Riêng nhóm khách hàng thuộc thành phần quản lý tiêu dùng dân cư chiếm hơn 54,6% tổng sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt đang tăng rất mạnh trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Hệ thống điện Thủ đô lập đỉnh mới vào ngày 26/5. (Ảnh: EVN Hà Nội)

EVN Hà Nội cho hay, mức tiêu thụ điện tăng cao trong thời điểm cuối tháng 5 sẽ tác động trực tiếp đến hóa đơn tiền điện của tháng 6. Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan và nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, EVN Hà Nội khuyến nghị khách hàng nên tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị có công suất lớn cùng một thời điểm.

Nên cài đặt điều hòa ở mức 26°C trở lên và sử dụng kết hợp với quạt để vừa đảm bảo hiệu quả làm mát, vừa tiết kiệm điện trong thời gian cao điểm nắng nóng.

Người dân cũng nên thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh điều hòa định kỳ để thiết bị vận hành ổn định và tiết kiệm điện hơn. Khi lựa chọn thiết bị làm mát, ưu tiên các dòng điều hòa sử dụng công nghệ Inverter hoặc có dán nhãn năng lượng 5 sao nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện trong mùa nắng nóng.

Sử dụng thêm quạt trần hoặc quạt cây để gió lưu thông tốt hơn, giúp làm mát nhanh chóng mà không cần hạ thấp nhiệt độ điều hòa.

Các thói quen dùng thiết bị gia đình cũng cần được thay đổi. Nên rút phích cắm (hoặc tắt nguồn công tắc) các thiết bị như tivi, lò vi sóng, máy tính khi không sử dụng vì chúng vẫn tiêu thụ một lượng điện ngầm. Không để tủ lạnh quá trống (gây tốn điện) hoặc nhồi nhét quá nhiều đồ ăn làm cản trở luồng khí lạnh.

Chuyển đổi bóng đèn, thay thế dần các loại bóng đèn sợi đốt, huỳnh quang cũ bằng bóng đèn LED để tiết kiệm tới hàng chục phần trăm điện năng.

Đặc biệt, người dân nên hạn chế giờ sử dụng đồng loạt nhiều thiết bị công suất lớn trong các khung giờ cao điểm (sáng từ 9h30 - 11h30 và tối từ 17h - 20h) để góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Để chủ động kiểm soát lượng điện tiêu thụ trong gia đình, khách hàng có thể sử dụng App EVNHANOI để theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày, so sánh mức sử dụng điện theo từng giai đoạn và cài đặt tính năng cảnh báo sản lượng điện.

Cách tra cứu điện năng tiêu thụ hằng ngày. (Nguồn: EVNHANOI)

Thông qua việc theo dõi thường xuyên, khách hàng có thể kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng điện, tránh tình trạng tiêu thụ điện tăng đột biến trong các đợt nắng nóng cao điểm.