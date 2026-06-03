World Cup 2026 hôm nay 3/6: Huỷ trận giao hữu do lo ngại dịch bệnh Ebola

(VTC News) -

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 3/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào trận giao hữu bị huỷ giữa CHDC Congo và Chile, Na Uy ủng hộ đơn khiếu nại nhằm vào Chủ tịch FIFA, Bỉ và Morocco thắng trận giao hữu trước thềm giải đấu.

Tây Ban Nha huỷ trận giao hữu giữa CHDC Congo và Chile

Trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 giữa CHDC Congo và Chile đã bị hủy sau khi chính quyền địa phương Tây Ban Nha bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây lan dịch Ebola đang bùng phát ở quốc gia châu Phi này. Thị trưởng thành phố La Línea de la Concepcion, ông Juan Franco, xác nhận đã ký sắc lệnh cấm tổ chức trận đấu dự kiến diễn ra ngày 9/6.

Ông Franco cho biết đây là biện pháp mang tính phòng ngừa, đồng thời nhấn mạnh quyết định được đưa ra theo khuyến nghị của cơ quan y tế thuộc chính quyền vùng Andalusia.

Đội tuyển CHDC Congo phải thực hiện cách ly 21 ngày trước khi được nhập cảnh để tham dự World Cup 2026. (Nguồn: AP)

“Báo cáo từ cơ quan y tế địa phương đã đưa ra khuyến nghị rõ ràng rằng trận đấu không nên diễn ra do những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng”, ông nói.

Hồi giữa tháng 5, giới chức y tế xác nhận dịch Ebola bùng phát tại khu vực phía đông CHDC Congo. Trước tình hình này, ngày 22/5, phía Mỹ yêu cầu toàn bộ thành viên đội tuyển Congo phải thực hiện cách ly 21 ngày trước khi được nhập cảnh để tham dự World Cup 2026.

Đội tuyển CHDC Congo đã hủy kế hoạch tập huấn trong nước và chuyển sang đóng quân tại Bỉ. Liên đoàn Bóng đá CHDC Congo khẳng định đội tuyển đang tuân thủ đầy đủ các quy định y tế do nước chủ nhà World Cup ban hành.

Na Uy ủng hộ đơn khiếu nại nhằm vào Chủ tịch FIFA

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Na Uy (NFF), bà Lise Klaveness, đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hủy bỏ giải thưởng Hòa bình FIFA để bảo vệ tính trung lập chính trị của tổ chức này.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước khi đội tuyển Na Uy lên đường dự World Cup 2026, Chủ tịch NFF Lise Klaveness cho biết liên đoàn đã gửi thư ủng hộ đơn khiếu nại và chấp nhận việc động thái này có thể gây ra những phản ứng trái chiều trong nội bộ FIFA.

"Chúng tôi đã gửi thư và điều đó rõ ràng đã tạo ra một số phản ứng về mặt chính trị. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây là việc cần làm và sẽ tiếp tục theo đuổi vấn đề sau khi World Cup kết thúc", bà Klaveness nói.

Bà Klaveness từng kêu gọi FIFA hủy bỏ Giải thưởng Hòa bình FIFA nhằm bảo vệ nguyên tắc trung lập chính trị. Tranh cãi bùng lên sau khi FIFA trao giải thưởng này lần đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 hồi tháng 12 năm ngoái.

Đơn khiếu nại được tổ chức nhân quyền FairSquare gửi lên Ủy ban Đạo đức FIFA, yêu cầu xem xét liệu ông Infantino có vi phạm các quy định về tính trung lập chính trị của FIFA thông qua việc trao giải thưởng nói trên và những hoạt động liên quan hay không.

NFF cũng cho biết họ tự mình gửi thư khiếu nại mà không vận động các liên đoàn thành viên khác cùng tham gia. Dù nhận được sự đồng tình từ một số liên đoàn khác, Na Uy quyết định đứng tên độc lập trong vụ việc.

Bà Lise Klaveness, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Na Uy (NFF). (Nguồn: AP)

Bỉ thắng Croatia 2-0 trong trận giao hữu

Đội tuyển Bỉ có màn chạy đà thuận lợi cho World Cup 2026 khi đánh bại Croatia 2-0 trong trận giao hữu diễn ra tại Rijeka. Dù không tạo ra thế trận quá áp đảo, Bỉ vẫn là đội chơi chủ động hơn trong phần lớn thời gian. Từ pha căng ngang bên cánh trái của Jeremy Doku, Youri Tielemans băng vào dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội khách. Đây là bàn thắng thứ 13 của tiền vệ này trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Sang hiệp hai, Bỉ tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn và khép lại chiến thắng ở những phút bù giờ. Trong một pha phản công nhanh, Romelu Lukaku ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo Napoli cho đội tuyển sau gần một năm.

Sau trận đấu, tiền vệ Kevin De Bruyne tỏ ra hài lòng với những gì toàn đội thể hiện.

"Kể từ khi tôi hội quân hôm thứ Bảy, mọi người đều tập luyện rất nghiêm túc và tập trung. Tôi có thể thấy các cầu thủ đang tiến bộ từng ngày và đạt trạng thái tốt hơn. Điều quan trọng bây giờ là duy trì điều đó trong hai tuần tới. Chúng tôi đang đi đúng hướng, nhưng vẫn cần giữ sự tỉnh táo", De Bruyne chia sẻ.

Morocco thắng đậm Madagascar trong trận giao hữu

Ismael Saibari là ngôi sao sáng nhất khi ghi hai bàn, giúp Morocco đánh bại Madagascar 4-0 trong trận giao hữu trước thềm World Cup. Tiền vệ của PSV Eindhoven mở tỷ số bằng pha đánh đầu từ quả phạt góc của Bilal El Khannouss ở phút thứ 4, trước khi tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương để hoàn tất cú đúp ở phút 24.

Morocco hoàn toàn áp đảo trong suốt trận đấu. Sau hiệp một dẫn trước 2-0, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận và có bàn thắng thứ ba ở phút 78 nhờ quả phạt đền thành công của Soufiane Rahimi sau khi Azzedine Ounahi bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Đến phút 87, Brahim Diaz tạo dấu ấn với pha đột phá khiến bóng dội cột dọc trước khi Ayoub El Kaabi băng vào đá bồi ấn định chiến thắng 4-0. Đây là màn chạy đà ấn tượng của Morocco trước World Cup 2026, nơi họ nằm ở bảng C cùng Brazil, Scotland và Haiti. Trước khi giải đấu khởi tranh, Morocco sẽ còn một trận giao hữu với Na Uy.