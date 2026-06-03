Mỹ nã tên lửa vào tàu chở dầu đang hướng đến cảng Iran

(VTC News) -

Ngày 2/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông tin tàu chở dầu M/T Lexie treo cờ Botswana khi đang di chuyển qua vùng biển quốc tế hướng về phía đảo Kharg thì nhận được cảnh báo của lực lượng Mỹ và yêu cầu tàu thay đổi hướng đi.

"CENTCOM thực thi biện pháp phong tỏa đối với tàu chở dầu M/T Lexie mang cờ Botswana khi nó di chuyển qua vùng biển quốc tế hướng tới đảo Kharg. Thủy thủ đoàn của tàu nhiều lần phớt lờ cảnh báo, không tuân thủ chỉ thị của lực lượng Mỹ trong vòng 24 giờ. Cuối cùng, máy bay của Mỹ bắn tên lửa Hellfire vào phòng máy, ngăn không cho tàu chở dầu đến được Iran", thông báo của CENTCOM có đoạn.

Tàu chở dầu di chuyển ngoài khơi Fujairah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi bắt đầu cuộc phong tỏa hải quân đối với cảng Iran từ ngày 13/4, lực lượng Mỹ vô hiệu hóa 6 tàu thương mại và chuyển hướng 122 tàu khác.

Cuộc tấn công trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nói về cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran.

Hôm 2/6, người đứng đầu nước Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã nói với Iran rằng: "Đã đến lúc, bằng cách này hay cách khác, các vị phải đạt được một thỏa thuận. Các vị đã làm điều này suốt 47 năm qua và điều đó không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa".

Thậm chí, ông Trump còn yêu cầu ông Netanyahu hủy kế hoạch tấn công Beirut, Lebanon đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Israel đang gây nguy hiểm cho tiến trình đàm phán với Iran. Đây được cho là một trong những cuộc điện đàm căng thẳng nhất giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Một quan chức Mỹ tóm tắt lời ông Trump với ông Netanyahu như sau: "Nếu không có tôi thì ông đã phải ngồi tù. Tôi đang cứu ông. Giờ đây ai cũng ghét ông. Ai cũng ghét Israel vì chuyện này".

Một nguồn tin khác cho biết ông Trump đã rất tức giận và quát lớn với Thủ tướng Israel: "Ông đang làm cái quái gì vậy?".

Hiện tại, Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8/4 thông qua sự trung gian của Pakistan nhưng những cuộc đàm phán sau đó tại Islamabad lại không đạt được một thỏa thuận lâu dài.