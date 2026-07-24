Công nghệ 24/7: LG gây tranh cãi vì ứng dụng cài đặt tự động trên Windows 11

(VTC News) -

LG bị chỉ trích vì dùng Windows 11 để cài adware

LG đang đối mặt với làn sóng phản ứng vì ứng dụng LG Monitor App Installer tự động được cài đặt khi người dùng kết nối màn hình UltraGear mới với Windows 11. Ứng dụng này không chỉ có chức năng quản lý thiết bị mà còn hiển thị quảng cáo cho McAfee và các dịch vụ khác, khiến nhiều khách hàng cảm thấy bị lừa dối.

Màn hình LG. (Ảnh: Future/James Holland)

Theo Microsoft, quá trình cài đặt diễn ra khi người dùng chọn "Recommended Settings" trong lúc thiết lập Windows, đăng nhập vào Microsoft Store và có kết nối internet. Điều này cho phép ứng dụng của nhà sản xuất được cài đặt mà không cần thông báo, dẫn đến tình trạng người dùng bất ngờ thấy biểu tượng mới hoặc pop-up quảng cáo xuất hiện trên hệ thống.

LG khẳng định McAfee không bao giờ được cài đặt tự động, chỉ khi người dùng đồng ý. Tuy nhiên, việc ứng dụng có quyền truy cập vào nhiều tài nguyên hệ thống và hiển thị quảng cáo đã khiến cộng đồng công nghệ lo ngại về tính minh bạch và quyền riêng tư. Hiện ứng dụng này chỉ đạt 1.3 sao trên Microsoft Store, phản ánh sự bất mãn của người dùng.

Framework điều chỉnh đơn hàng sau cú sốc giá RAM LPCAMM2

Framework vừa thông báo điều chỉnh cấu hình đặt trước cho dòng Laptop 13 Pro sau khi giá RAM LPCAMM2 tăng hơn 100%. Công ty cho biết mức tăng này vượt xa dự đoán và nếu giữ nguyên cam kết ban đầu sẽ gây rủi ro tài chính nghiêm trọng.

Laptop Framework 13 Pro với RAM LPCAMM2, tâm điểm của tranh cãi giá cả. (Ảnh: Framework)

Theo cập nhật, Framework vẫn có đủ RAM để đáp ứng các đơn hàng hiện tại nhưng không đúng tỷ lệ dung lượng 64 GB, 32 GB và 16 GB như khách đã đặt. Do đó, nhiều đơn hàng bị giảm dung lượng: 64 GB xuống 32 GB, 32 GB xuống 16 GB. Tuy nhiên, khách hàng vẫn chỉ phải trả mức giá gốc tương ứng với cấu hình mới, thay vì bị tăng giá.

Động thái này khiến cộng đồng người dùng tranh luận gay gắt, bởi trước đó CEO Framework từng hứa sẽ giữ nguyên giá cho mọi đơn đặt hàng. Dù công ty khẳng định đây là giải pháp để duy trì hoạt động, nhiều khách hàng vẫn lo ngại về tính minh bạch và sự tin cậy của thương hiệu.

Google thử nghiệm đăng nhập bằng video selfie

Google vừa công bố tính năng mới cho phép người dùng đăng nhập tài khoản bằng cách quay một đoạn video selfie ngắn. Đây là bước tiến trong việc tăng cường bảo mật, kết hợp nhận diện khuôn mặt và chuyển động để xác minh danh tính, thay thế hoặc bổ sung cho mật khẩu truyền thống.

Theo TechCrunch, công nghệ này sử dụng AI để phân tích các đặc điểm sinh học và hành vi trong video, giúp giảm nguy cơ giả mạo bằng ảnh tĩnh hoặc mặt nạ. Google cho biết phương thức mới sẽ được triển khai dần cho một số người dùng thử nghiệm trước khi mở rộng rộng rãi.

Tuy nhiên, tính năng này cũng đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư và việc lưu trữ dữ liệu sinh trắc học. Các chuyên gia cảnh báo rằng Google cần minh bạch về cách xử lý video selfie, đảm bảo dữ liệu không bị lạm dụng hoặc rò rỉ. Người dùng sẽ phải cân nhắc giữa sự tiện lợi và rủi ro tiềm ẩn.