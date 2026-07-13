Tranh cãi FIFA hoãn treo giò cầu thủ Mỹ: Đại diện Việt Nam không được tham vấn

(VTC News) -

Quyết định hoãn thi hành án phạt cấm thi đấu đối với tiền đạo Folarin Balogun được Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất của tờ The Times (Anh), chỉ có 1 thành viên của cơ quan này tham gia vào quá trình gây ra nhiều tranh cãi. Toàn bộ 17 thành viên còn lại không được tham gia, tham vấn. Việt Nam có một đại diện trong Ủy ban Kỷ luật của FIFA là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Ủy viên Ban Pháp lý & Tư cách cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

“Mohammad al-Kamali, Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật của FIFA, đưa ra quyết định gây tranh cãi khi miễn án phạt cấm thi đấu cho tiền đạo người Mỹ Folarin Balogun mà không có sự tham gia của bất kỳ thành viên nào trong số 17 thành viên được yêu cầu tham gia vào vụ việc", tờ The Times đưa tin.

Tiền đạo Folarin Balogun (Ảnh: Reuters)

Ông Al Kamali là đại diện của Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA), được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật LĐBĐ thế giới vào năm 2025. Tháng 6/2026, ông được bổ nhiệm làm Trưởng ban Kỷ luật World Cup.

Tờ Times cho biết thêm: “Các nhân vật cấp cao khác trong bóng đá đã đặt câu hỏi tại sao FIFA lại từ chối công bố lý do bằng văn bản cho quyết định về Balogun, làm tăng thêm sự thiếu minh bạch xung quanh vụ việc, hoặc thậm chí không giải thích tại sao án phạt của Balogun lại được bãi bỏ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi án treo giò tự động đối với thẻ đỏ được áp dụng tại World Cup mà một án phạt được bãi bỏ".

Tiền đạo Folarin Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026. Theo luật, Balogun tự động bị cấm thi đấu 3 trận.

FIFA ban đầu thông báo với phía Mỹ rằng họ không có quyền kháng cáo quyết định truất quyền thi đấu. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, yêu cầu FIFA xem xét lại án phạt. Đến ngày 6/7, một ngày trước trận đấu giữa Mỹ và Bỉ ở vòng 1/8, án "treo giò" của Balogun bất ngờ được hoãn thi hành.

Liên đoàn bóng đá Bỉ (RBFA), LĐBĐ châu Âu (UEFA) phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, FIFA khẳng định làm đúng quy trình. Cơ quan này cũng không cung cấp đầy đủ văn bản về quyết định theo yêu cầu của LĐBĐ Bỉ, đồng thời coi đề nghị này là hành động khiếu nại không hợp lệ.