Công nghệ 12/7: Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật

(VTC News) -

Apple kiện OpenAI vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

Apple vừa đệ đơn kiện OpenAI cùng hai cựu nhân viên, cáo buộc họ chiếm đoạt thông tin mật để phục vụ tham vọng phần cứng của công ty AI. Theo hồ sơ tòa án, Apple cho rằng OpenAI đã có chiến lược tuyển dụng và khai thác dữ liệu từ nhân viên cũ nhằm thúc đẩy phát triển thiết bị tiêu dùng mới.

Logo Apple trên iPhone. (Nguồn: Getty Images)

Trong đơn kiện, Apple nêu rõ một cựu kỹ sư đã không trả lại laptop công ty và dùng lỗi xác thực để tải xuống hàng chục tài liệu mật. Ngoài ra, cựu phó chủ tịch thiết kế sản phẩm cũng bị cáo buộc gửi email cho chính mình các thông tin về nhà cung cấp và khuyến khích nhân viên mang linh kiện Apple đến phỏng vấn tại OpenAI.

Vụ kiện được xem là bước leo thang căng thẳng giữa hai gã khổng lồ công nghệ, trong bối cảnh hơn 400 cựu nhân viên Apple hiện làm việc tại OpenAI. Giới phân tích nhận định, nếu cáo buộc được chứng minh, tham vọng phần cứng của OpenAI có thể bị trì hoãn đáng kể.

Công cụ phát hiện ảnh AI của Meta gặp trục trặc

Một phân tích mới từ Reuters cho thấy hệ thống phát hiện ảnh AI của Meta không thể nhận diện chính xác một số hình ảnh do chính công cụ này tạo ra khi bị cắt xén. Đây là nỗ lực của Meta nhằm gắn nhãn nội dung AI để tăng tính minh bạch, nhưng kết quả lại đặt ra nhiều câu hỏi về độ tin cậy.

Theo thử nghiệm, khi hình ảnh được chỉnh sửa hoặc cắt nhỏ, công cụ của Meta thường bỏ sót dấu hiệu nhận diện. Điều này khiến nhiều nội dung AI có thể xuất hiện trên mạng xã hội mà không được gắn nhãn, làm dấy lên lo ngại về việc người dùng bị nhầm lẫn giữa ảnh thật và ảnh giả.

Các chuyên gia cho rằng vấn đề này phản ánh thách thức lớn trong việc kiểm soát nội dung do AI tạo ra. Trong bối cảnh hình ảnh AI ngày càng phổ biến, việc phát triển công cụ phát hiện chính xác và bền vững là điều cấp thiết để bảo vệ người dùng và duy trì niềm tin vào nền tảng.

Nopia Synth: Cố máy hòa âm đỉnh cao công nghệ sắp Ra Mắt

Sau nhiều năm gây tò mò trong cộng đồng nhạc điện tử, chiếc synth Nopia cuối cùng cũng gần như hoàn thiện. Được mệnh danh là cỗ máy hòa âm, sản phẩm sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay với mức giá khoảng 550 euro. Đây là kết quả hợp tác của Martin Grieco và Rocío Gal, những người đã khiến giới yêu nhạc chú ý từ lần hé lộ đầu tiên năm 2023.

Chiếc synth Nopia với thiết kế màu xanh mint nổi bật. (Ảnh: Nopia)

Điểm đặc biệt của Nopia nằm ở cách nó kết hợp nhiều module - keys, bass, arp và pad - thành một màn trình diễn duy nhất, giống như một groovebox không trống. Người chơi có thể tạo hợp âm phức tạp chỉ với một vài ngón tay nhờ Chord Builder, Tonal Selector và Extensions Dial. Ngoài ra, còn có strum plate để gảy từng nốt và slider cho hiệu ứng pitch bend toàn hợp âm.

Không chỉ sở hữu engine synth analog ảo và sample-based, Nopia còn tích hợp các hiệu ứng cơ bản như delay, reverb, tape emulation và beat repeat. Đặc biệt, nó hỗ trợ kết nối MIDI cho từng module, cho phép người dùng điều khiển các nhạc cụ khác bằng engine hòa âm của Nopia. Đây hứa hẹn sẽ là một công cụ sáng tạo mạnh mẽ cho giới nhạc điện tử.