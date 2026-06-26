Iran bị cáo buộc tấn công tàu hàng gần Oman, căng thẳng eo biển Hormuz leo thang

(VTC News) -

Theo Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), vụ việc xảy ra cách cảng Dahit của Oman khoảng 7,5 hải lý về phía đông nam. Con tàu bị một vật thể bay tấn công vào mạn phải, khiến một phần buồng lái bị hư hại. Không có thương vong hay sự cố tràn dầu, và các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Nhiều hãng truyền thông Mỹ cho rằng Iran đứng sau vụ tấn công. Tờ Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng máy bay không người lái cảm tử một chiều để tấn công con tàu. Reuters cũng dẫn nhiều nguồn tin Mỹ khẳng định vụ việc là kết quả của hỏa lực từ phía Iran.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Theo công ty an ninh hàng hải Vanguard và giới vận tải biển, con tàu bị tấn công là Ever Lovely, tàu container treo cờ Singapore thuộc hãng vận tải Đài Loan Evergreen. Tuy nhiên, công ty này chưa đưa ra bình luận chính thức.

Wall Street Journal cho biết Ever Lovely vừa nhận hàng tại Iraq, neo đậu một thời gian trong Vịnh Ba Tư trước khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Thời điểm xảy ra vụ việc, còn có ba tàu thương mại khác cùng di chuyển phía sau, nhưng Iran được cho là đã không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào trước khi tấn công.

Vụ việc diễn ra chỉ ít giờ sau khi Iran tuyên bố sẽ siết chặt việc kiểm soát các tuyến hàng hải qua Hormuz. Trong một tuyên bố, IRGC khẳng định chỉ những tàu sử dụng các tuyến đường do Tehran chỉ định mới được bảo đảm an toàn, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả đối với các tàu không tuân thủ.

Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA), tổ chức mới được Iran thành lập để giám sát hoạt động hàng hải tại Hormuz, cũng tuyên bố rằng các tàu đi chệch khỏi tuyến đường được phê duyệt sẽ không được đảm bảo an toàn, có thể bị từ chối bảo hiểm và không được bồi thường thiệt hại. Mọi hậu quả phát sinh sẽ thuộc trách nhiệm của chủ tàu, đơn vị vận hành và thuyền trưởng.

Sau vụ tấn công, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã quyết định tạm thời đình chỉ kế hoạch thiết lập hành lang hàng hải khẩn cấp tại Hormuz, vốn mới được công bố ngày 24/6 và chỉ vừa triển khai được một ngày.

Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết một số tàu đã rời khỏi eo biển thành công theo cơ chế mới, nhưng việc thực hiện đang bị tạm dừng để đánh giá xem các điều kiện an toàn cần thiết có còn được bảo đảm hay không.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này cảnh báo các tuyến đường an toàn qua eo biển, nơi vận chuyển khoảng 20% ​​lượng dầu khí của thế giới, chỉ giới hạn ở các tuyến đường do Tehran đánh dấu, còn các tuyến đường khác thì nguy hiểm và không được chấp nhận.