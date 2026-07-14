Khởi tố 5 giám đốc, nhân viên công ty cài 'win lậu', crack phần mềm máy tính

(VTC News) -

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Bùi Đắc Ánh Dương (SN 1990, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam.

Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, trú tại phường Nông Trang, Phú Thọ), nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981, trú tại phường Nông Trang), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Đặng Hùng Cường (SN 1987, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Tek-Solution.

Khuất Tiến Minh (SN 1990; trú tại xã Phúc Lộc, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Tek-Solution.

Các bị can bị khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 1, Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép như crack, active…để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng, cung cấp cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức các tỉnh thành trên cả nước, qua đó xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Microsoft.

Từ năm 2022 đến năm 2026, 3 công ty bị khởi tố gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam; Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution đã bán 13.956 máy tính cho 509 đơn vị là cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước với tổng số tiền 181 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2022 đến năm 2026, Công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng đã bán 53.000 máy tính cho 730 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước với tổng doanh số là 450 tỷ đồng.

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan phần mềm máy tính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý.