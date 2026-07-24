HLV Indonesia: Tuyển Việt Nam là đối thủ cực khó chơi

(VTC News) -

Trong buổi họp báo trước ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên đội tuyển Indonesia John Herdman nhận định bảng A có tính cạnh tranh rất cao. Ông đánh giá đội tuyển Việt Nam đáng gờm nhất ở vòng bảng với sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch.

"Tôi rất háo hức. Chẳng hạn, đội tuyển Việt Nam có ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil. Họ sẽ là đối thủ cực kỳ khó chơi. Tôi cũng thấy họ đã giành chiến thắng trong cả bốn trận giao hữu trước thềm giải đấu", ông Herdman phát biểu tại Trung tâm huấn luyện Bali United hôm 23/7.

Đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil ở hàng công gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Ngoài ra, đội bóng còn có thủ môn mang hai dòng máu Slovakia - Việt Nam là Lê Giang Patrik. Xuân Son thể hiện được đẳng cấp khi phá hàng loạt kỷ lục, giành danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao nhờ lực lượng với nhiều cầu thủ nhập tịch.

Không chỉ đội tuyển Việt Nam, Campuchia cũng tăng cường sức mạnh hàng công bằng một tân binh nhập tịch, khiến cuộc đua tại bảng A được dự báo sẽ rất quyết liệt. Đội tuyển này vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch cho tiền đạo Iago Bento Fernandes của CLB Boeung Ket. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giúp hàng công Campuchia sắc bén hơn tại giải đấu.

Dù phải đối đầu với những đối thủ ngày càng mạnh, Herdman khẳng định ông không hề e ngại. Chiến lược gia người Anh xem ASEAN Cup 2026 là cơ hội để các cầu thủ nội của Indonesia, phần lớn đang thi đấu tại Super League, chứng minh năng lực.

Theo ông, giải đấu sẽ là bước đệm quan trọng hướng tới những mục tiêu lớn hơn như Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. "Như tôi đã nói, ở giai đoạn phát triển hiện tại của đội tuyển, chúng tôi cần những trận đấu có độ khó cao. Các cầu thủ nội phải được thử thách và phải chứng minh với người hâm mộ Indonesia rằng họ đã sẵn sàng vươn lên một đẳng cấp cao hơn, đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu Á", ông Herdman nhận định,

Nhà cầm quân 51 tuổi nhấn mạnh ông không muốn các học trò chỉ gặp những đối thủ yếu. Theo ông, cầu thủ chỉ có thể phát triển khi liên tục được thử sức trước các đội bóng chất lượng.

"Quan trọng hơn, giải đấu này là cơ hội để các cầu thủ khẳng định: 'Tôi đã sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng để cạnh tranh.' Và cách duy nhất để chứng minh điều đó là đối đầu với những đối thủ mạnh. Chúng tôi cần những bài kiểm tra như vậy. Đó chính là lý do chúng tôi có mặt ở đây", Herdman khẳng định.

Vòng bảng ASEAN Cup 2026 có 10 đội tuyển tham dự, chia thành 2 bảng đấu. Mỗi đội chơi tổng cộng 4 trận, gồm 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách, trong giai đoạn từ ngày 24/7 đến 8/8. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm cùng bảng A với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.