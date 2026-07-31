Nghệ An công bố điều chỉnh quy hoạch mới, thu hút hơn 110.000 tỷ đồng vốn đầu tư

(VTC News) -

Sáng 31/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Nghệ An - Hiện thực hóa khát vọng phát triển”.

Tại hội nghị, Nghệ An công bố Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, quy hoạch điều chỉnh là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển mới, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng, động lực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và có vai trò quan trọng ở tầm quốc gia; phát triển nhanh, bền vững, phát huy lợi thế kinh tế biển.

Địa phương cũng định hướng trở thành trung tâm vùng về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, thương mại, logistics và du lịch; đồng thời là đầu mối kết nối giao thương Đông - Tây với Lào và tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

Các đại biểu dự hội nghị

Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An hướng tới trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại; nền kinh tế đạt trình độ phát triển cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế; hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; đời sống người dân được nâng cao, quốc phòng - an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Quy hoạch điều chỉnh xác định ba đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Đáng chú ý, không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo mô hình “1 trung tâm động lực, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế và 6 vùng đô thị động lực”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh quy hoạch luôn phải đi trước một bước, là công cụ quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển, tổ chức không gian kinh tế - xã hội, phân bổ hiệu quả các nguồn lực và tạo nền tảng thu hút đầu tư, quản lý phát triển đồng bộ, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ, các bộ, ngành, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp nhằm triển khai hiệu quả quy hoạch, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của địa phương.

“Nghệ An cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động và phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi; đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình từ khảo sát cơ hội đầu tư, hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đến sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư”, ông Võ Trọng Hải khẳng định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định hội nghị là dấu mốc quan trọng đối với Nghệ An, mở ra không gian phát triển mới, tư duy mới, tầm nhìn mới và những động lực mới để hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, điều Chính phủ và Thủ tướng kỳ vọng ở Nghệ An không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao hơn mà còn là sự chuyển biến về chất trong mô hình phát triển. Đồng thời kêu gọi các tập đoàn, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế lựa chọn Nghệ An là điểm đến đầu tư chiến lược, cùng địa phương kiến tạo những giá trị mới và đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cảm ơn sự quan tâm, những ý kiến tâm huyết của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu để cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch và thu hút đầu tư.

Bí thư Nguyễn Khắc Thận khẳng định, tỉnh Nghệ An tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch, ổn định và an toàn cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Tỉnh luôn xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh Nghệ An.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đánh giá cao môi trường đầu tư của Nghệ An, đồng thời chia sẻ kế hoạch đầu tư và đề xuất các giải pháp phát triển, khẳng định tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư đối với 25 dự án tiêu biểu, với tổng mức đăng ký đầu tư khoảng 110.450 tỷ đồng.