Chiêm ngưỡng phối cảnh ga Cổ Loa trong quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Từ ngày 29/6 đến 29/8, tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, giới thiệu tới người dân và du khách nhiều mô hình, bản vẽ, sa bàn cùng các phối cảnh về diện mạo Thủ đô trong tương lai.
Trong số các nội dung được trưng bày, phối cảnh ga Cổ Loa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan.
Hình ảnh mô phỏng cho thấy nhà ga được thiết kế theo phong cách hiện đại, không gian mở, xung quanh là các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ.
Theo định hướng quy hoạch, ga Cổ Loa không chỉ là một điểm dừng của tuyến đường sắt tốc độ cao mà còn được kỳ vọng trở thành hạt nhân phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).
Đây là mô hình lấy nhà ga làm trung tâm, kết hợp phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ và các không gian công cộng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông.
Bên cạnh phối cảnh ga Cổ Loa, triển lãm cũng giới thiệu phương án phát triển đô thị theo mô hình TOD tại ga C9 - Hồ Hoàn Kiếm.
Phương án phát triển đô thị theo mô hình TOD tại depot Xuân Đỉnh.
Ngoài phối cảnh ga Cổ Loa, triển lãm còn giới thiệu hàng loạt nội dung quan trọng của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Ngay khu vực cổng vào, khách tham quan có thể quan sát sa bàn quy hoạch tổng thể của Hà Nội, cập nhật các nội dung mới của đồ án quy hoạch.
Không gian trưng bày cũng giới thiệu nhiều bản vẽ, mô hình các dự án tiêu biểu của thành phố, kết hợp khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D và hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm.
Thông qua màn hình điện tử, người dân có thể tìm kiếm thông tin về các đồ án quy hoạch hoặc khu vực cụ thể trên địa bàn Hà Nội.
Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là định hướng phát triển không gian dọc hai bên sông Hồng. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ được đầu tư mạnh mẽ, hình thành các khu đô thị hiện đại, góp phần tạo nên trục cảnh quan và phát triển mới của Thủ đô.
Các phối cảnh được trưng bày giúp người xem hình dung rõ hơn diện mạo tương lai của khu vực ven sông.
Đồ án cũng xác định mục tiêu đến năm 2045, Hà Nội trở thành đô thị lập thể đa tầng, đa lớp, phát triển theo mô hình TOD tích hợp. Trong đó, giao thông công cộng được xem là nền tảng để tổ chức lại không gian đô thị, giảm áp lực lên khu vực trung tâm và thúc đẩy phát triển các cực tăng trưởng mới.
Các mô hình tàu metro cùng sơ đồ mạng lưới đường sắt đô thị được trưng bày giúp khách tham quan hình dung rõ hơn hệ thống giao thông công cộng của Hà Nội trong tương lai.
Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên nền tảng Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của Quốc hội.
Quy hoạch xác lập triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm nguồn lực nội sinh, đồng thời định hình lộ trình phát triển đến năm 2035, 2045 và tầm nhìn sau năm 2065, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các Thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới.