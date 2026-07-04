Chiêm ngưỡng phối cảnh ga Cổ Loa trong quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là định hướng phát triển không gian dọc hai bên sông Hồng. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ được đầu tư mạnh mẽ, hình thành các khu đô thị hiện đại, góp phần tạo nên trục cảnh quan và phát triển mới của Thủ đô.