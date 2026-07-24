Ông Trump cảnh báo đòn tấn công lớn nhất từ ​​trước đến nay nhằm vào Iran

(VTC News) -

Hôm 23/7, trong cuộc phỏng vấn với trang tin Axios của Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang "xem xét thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn", mà theo ông sẽ "lớn hơn bao giờ hết" nhằm vào Iran.

“Tôi sắp đưa ra quyết định rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi”, ông Trump nói.

Tượng đài hình giải đấm của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. (Ảnh: AP)

Mối đe dọa này lại một lần nữa làm leo thang căng thẳng trong cuộc đối đầu quân sự kéo dài nhiều tuần, trong đó Mỹ tấn công Iran liên tục 12 đêm, bao gồm cả việc tấn công cây cầu và đường hầm. Cuộc tấn công trả đũa của Iran cũng lan rộng khắp khu vực Vịnh Ba Tư, làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng.

Cuộc xung đột leo thang gần như phá hủy hoàn toàn thỏa thuận hòa bình tạm thời được Mỹ và Iran ký kết hồi tháng 6.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa "mắt đền mắt" đối với mọi cuộc tấn công trong tương lai, bao gồm cả cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Cùng thời điểm, Iran đáp trả bằng cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào Jordan, Bahrain và Kuwait. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông tin cuộc tấn công ở Jordan và Kuwait nhằm mục đích gây thiệt hại cho mục tiêu quân sự của Mỹ .

IRGC cũng thừa nhận tấn công tháp viễn thông ở Kuwait và cho rằng đó là hành động trả đũa cuộc tấn công của Mỹ vào tháp viễn thông ở Iran.

Trong tuyên bố gửi trực tiếp tới người dân Kuwait, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định Mỹ chứ không phải Iran vi phạm “toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền” của quốc gia vùng Vịnh này.

Vào cuối ngày 23/7, Kuwait thông báo cửa khẩu biên giới Abdali giáp với Iraq cũng bị tấn công bởi "máy bay không người lái thù địch". Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia xác nhận: “Cuộc tấn công trả đũa của lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục đến chừng nào cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạ tầng và khu vực ven biển của nước này còn tiếp diễn”.

Trong khi đó, lực lượng Houthi ở Yemen leo thang căng thẳng hơn nữa bằng cách nổ súng vào 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê-út ở biển Đỏ, dẫn đến sự lên án rộng rãi của cộng đồng quốc tế và làm giá dầu toàn cầu tăng vọt .

“Tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Nó đang chênh vênh trên bờ vực của điều không thể tưởng tượng nổi. Cuộc khủng hoảng này dẫn đến cuộc khủng hoảng khác. Sự leo thang này lại châm ngòi cho sự leo thang tiếp theo", Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an.