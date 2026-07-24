Giá cà phê hôm nay 24/7: Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần

(VTC News) -

Giá cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/7, giá cà phê trực tuyến Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 2,32% (88 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.708 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 1,65% (62 USD/tấn), xuống 3.699 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 2,29% (7,25 US cent/pound), còn 309,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 2,39% (7,25 US cent/pound), xuống mức 296,45 US cent/pound.

Giá cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. (Ảnh: Bartchart)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 24/7/2026 (giờ Việt Nam)

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức giảm Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.708 USD/tấn -2,32% Tháng 11/2026 3.699 USD/tấn - 1,65% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 309,4 US cent/pound - 2,29% Tháng 12/2026 296,45 US cent/pound - 2,39%

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo trang Bartchart, giá cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần do nguồn cung cà phê mới thu hoạch từ Indonesia đổ về các nhà xuất khẩu.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu sẽ đạt kỷ lục 189,7 triệu bao trong mùa vụ 2026/27, chủ yếu do điều kiện trồng trọt ở Brazil được cải thiện.

USDA dự kiến ​​sản lượng cà phê Arabica toàn cầu sẽ tăng 12% so với năm trước, mặc dù sản lượng cà phê Robusta dự kiến ​​sẽ giảm 0,7% so với năm trước.

Lượng tồn kho cuối kỳ toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 1,9 triệu bao lên 26,3 triệu bao. Trước đó, vào ngày 3/6, Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) của USDA dự báo vụ thu hoạch cà phê Brazil năm 2026/27 đạt mức kỷ lục 71,9 triệu bao, tăng 14% so với năm trước.

Bên cạnh triển vọng nguồn cung, thị trường còn chịu sức ép từ dự báo thời tiết khô ráo tại các vùng trồng cà phê của Brazil trong những ngày tới, yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch sau nhiều tuần bị gián đoạn bởi mưa.