Thượng viện Mỹ bác nghị quyết yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Quốc hội Mỹ ngày 23/7 (giờ địa phương) đã chia rẽ về việc thúc đẩy 2 nghị quyết liên quan đến quyền hạn chiến tranh nhằm buộc Tổng thống Donald Trump phải từ bỏ cuộc chiến với Iran, trong bối cảnh xung đột leo thang sang giai đoạn mới đầy chết chóc và giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng.

Trụ sở Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Với tỷ lệ phiếu 49-47, Thượng viện đã bác bỏ một nghị quyết chung dựa trên Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hành động thù địch với Iran.

Động thái này của Thượng viện diễn ra sau khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua một biện pháp tương tự theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh với tỷ lệ phiếu 214-208 vào đầu ngày.

Đây là các cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump thông báo với Quốc hội về việc tái khởi động cuộc chiến với Iran sau khi các cuộc đàm phán hòa bình đổ vỡ. Việc xung đột bùng phát trở lại sau nhiều tuần ngừng bắn bấp bênh diễn ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tình hình này đe dọa làm đảo lộn kế hoạch của phe Cộng hòa, vốn hiện đang nắm đa số với cách biệt mong manh, nhằm duy trì thế đa số.

Động thái của Hạ viện là một nghị quyết chung, không mang tính ràng buộc pháp lý và do đó sẽ không được trình lên Tổng thống Trump để ký ban hành thành luật, nhưng thể hiện sự phản đối của Quốc hội.

Tình trạng leo thang gần đây của cuộc xung đột đã khiến giá dầu tăng vọt trở lại. Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế đã vượt mốc 100 USD vào 23/7, trong khi giá dầu thô Mỹ tăng mạnh lên trên mức 91 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng tại Mỹ cũng đã tăng vọt lên mức trung bình 4,09 USD/gallon.

Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày 23/7 chia sẻ với trang tin Axios rằng ông đang nghiêm túc cân nhắc việc tái khởi động các hoạt động tác chiến quy mô lớn tại Iran, bao gồm cả những đợt tấn công có quy mô lớn hơn nhiều so với các chiến dịch trước đây.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn, ông Trump thừa nhận rằng quyết định như vậy sẽ kéo theo nhiều hệ quả và nhấn mạnh rằng ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông Trump không đưa ra thời hạn cụ thể cho quyết định của mình. Hai quan chức khác của Mỹ xác nhận rằng chưa có quyết định nào được đưa ra và cũng chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội.