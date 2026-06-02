Từ clip trên mạng, CSGT xử phạt tài xế xe khách chạy vào làn khẩn cấp

Video: Xe khách chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô khách về hành vi chạy xe ở làn khẩn cấp trên đường cao tốc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe khách cố tình chiếm dụng, chạy tốc độ cao vào làn dừng khẩn cấp trên tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hành vi này khiến dư luận bức xúc vì không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn cản trở các phương tiện ưu tiên trong trường hợp khẩn cấp.

Xe khách (màu đỏ) chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh khẩn trương xác minh, làm rõ chủ xe và người lái phương tiện vi phạm.

Cơ quan chức năng xác định chiếc xe khách trong clip mang biển kiểm soát 99H-044.XX. Tài xế điều khiển xe thời điểm đó là Đỗ V.L (sinh năm 1987, trú tại xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang).

Tại cơ quan công an, tài xế Đỗ V.L thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Theo quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024, tài xế sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, đơn vị thường xuyên tiếp nhận và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hình ảnh, video do người dân cung cấp trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến khích người dân tích cực phản ánh các hành vi tài xế chạy ẩu, lấn làn để cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn.