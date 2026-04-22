Phạt 2 tài xế xe tải lấn làn, vượt ẩu trên tuyến kết nối TP.HCM - Tây Ninh

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt hai tài xế M.P.P. (ngụ xã Hiệp Hòa, Tây Ninh) và T.M.Q. (ngụ phường Long Bình, TP.HCM), mỗi người 5 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện không đi đúng làn đường quy định, sau khi cả hai bị phát hiện lái xe lấn sang làn ngược chiều để vượt xe trên tuyến ĐT.824.

Theo cơ quan chức năng, vào lúc 7h32 ngày 18/4, tài xế P. điều khiển xe tải đi theo hướng từ Tây Ninh về TP.HCM. Dù mặt đường có hai vạch vàng liền, cấm vượt rất rõ, tài xế này vẫn điều khiển phương tiện chạy hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt xe phía trước.

Hai tài xế xe tải bị phạt mỗi người 5 triệu đồng vì lấn sang làn ngược chiều vượt xe trên ĐT.824, tuyến kết nối TP.HCM - Tây Ninh. (Ảnh cắt từ clip)

Cùng thời điểm, cách vị trí trên chỉ vài trăm mét, tài xế Q. cũng điều khiển xe tải lấn sang làn đối diện để vượt một phương tiện khác, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông.

Toàn bộ hành vi vi phạm của hai tài xế được camera hành trình của người dân ghi lại, sau đó gửi qua ứng dụng quản lý giao thông VNeTraffic để lực lượng CSGT tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, việc xử phạt nghiêm hai trường hợp vượt ẩu lần này là một phần trong các giải pháp tăng cường xử lý vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến ĐT.824, trong bối cảnh địa phương đang phối hợp lực lượng CSGT triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm kéo giảm tai nạn giao thông tại hai điểm nóng Mỹ Hạnh và Đức Hòa trong thời gian ngắn.

ĐT.824 được xác định là tuyến giao thông huyết mạch đi qua hai xã Mỹ Hạnh và Đức Hòa, đồng thời là trục kết nối liên vùng quan trọng giữa Tây Ninh và TP.HCM, có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải và xe container.

Đáng chú ý, đây cũng là tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Trong quý I/2026, xã Mỹ Hạnh và xã Đức Hòa đều nằm trong nhóm 10 địa phương có số vụ tai nạn giao thông nhiều nhất cả nước, với cùng 10 vụ mỗi địa phương.

Riêng xã Đức Hòa ghi nhận 11 người tử vong do tai nạn giao thông, cao nhất cả nước; xã Mỹ Hạnh có 10 người chết, đứng thứ hai toàn quốc. Trong số này có các vụ tai nạn xảy ra trên tuyến ĐT.824.