Lập 'công ty ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm ở Campuchia

Ngày 2/6, Công an Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát hình sự ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, đồng thời giao dịch thông qua ứng dụng Telegram.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Quá trình điều tra xác định hoạt động của nhóm đối tượng có tính chất phức tạp, diễn ra trên nhiều địa phương và có dấu hiệu liên quan đến các đường dây tội phạm hoạt động tại Campuchia.

Lập "công ty ma", mở hàng loạt tài khoản ngân hàng

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ nhóm đối tượng chủ yếu trong độ tuổi từ 18-22, do H.V.T. (trú tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, H.V.T. sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Đến cuối năm 2024, T. trở về nước nhưng vẫn duy trì liên lạc với một số người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia thông qua ứng dụng Telegram.

Từ đó, H.V.T. cùng các đồng phạm tổ chức tìm kiếm người đứng tên thành lập các “công ty ma”, sau đó mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc...

Nhóm đối tượng dụ dỗ những thanh niên từ 18-20 tuổi bỏ học, không có việc làm ổn định, thích ăn chơi và thường xuyên sử dụng mạng xã hội cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký sim điện thoại chính chủ. Sau đó các đối tượng sử dụng những thông tin này lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp “ảo”.

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp, các đối tượng đưa người đứng tên đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp. Toàn bộ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và tài khoản thư điện tử liên quan đều bị nhóm đối tượng thu giữ để chuyển cho các đối tượng tại Campuchia quản lý, sử dụng.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, nhóm của H.V.T. đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.