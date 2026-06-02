Vì sao Meta ra bản thu phí khi Facebook vẫn kiếm chục tỷ USD từ quảng cáo?

Tuần qua, Meta thông báo triển khai toàn cầu các gói thuê bao trả phí cho Facebook, Instagram và WhatsApp, đồng thời thử nghiệm thêm các gói dành cho AI, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp. Đây là bước đi mới nhất trong chiến lược mở rộng mô hình thuê bao của công ty.

Theo đó, các phiên bản Facebook Plus và Instagram Plus có giá 3,99 USD mỗi tháng, trong khi WhatsApp Plus có giá 2,99 USD mỗi tháng. Các gói này bổ sung một số tính năng nâng cao như mở rộng khả năng story, cá nhân hóa hồ sơ hoặc tăng cường công cụ tương tác.

Chẳng hạn, Instagram Plus và Facebook Plus sẽ cung cấp thêm các tính năng, bao gồm phân tích nâng cao, thống kê lượt xem lại story, phạm vi tiếp cận khán giả mở rộng và các tùy chọn tùy chỉnh hồ sơ.

Người dùng cũng có thể chọn một story nổi bật mỗi tuần để tăng lượt xem, kéo dài thời gian hiện story lâu hơn 24 tiếng, bí mật xem trước story của người khác (không hiển thị tên trong danh sách người xem), tìm kiếm người xem cụ thể trong story.

Trong khi đó, WhatsApp Plus sẽ tập trung vào cá nhân hóa, bao gồm các nhãn dán cao cấp, nhạc chuông tùy chỉnh và chủ đề ứng dụng.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa Facebook hay Instagram sắp trở thành mạng xã hội trả tiền. Meta cho biết các trải nghiệm cốt lõi vẫn tiếp tục miễn phí.

Lý do công ty kiếm hàng chục tỷ USD từ quảng cáo lại tung thêm các gói thuê bao thu phí được cho là vì AI.

Theo The Wall Street Journal, Meta kế hoạch chi tới 145 tỷ USD vốn đầu tư trong năm 2026, chủ yếu dành cho trung tâm dữ liệu AI, chip và hạ tầng phục vụ các sản phẩm trí tuệ nhân tạo. Mức chi tăng mạnh so với các năm trước và trở thành một trong những khoản đầu tư AI lớn nhất ngành công nghệ hiện nay.

Giữa tháng 5, Meta cũng đã tiến hành cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, một phần nhằm giải phóng nguồn lực cho các khoản đầu tư AI đang ngày càng tốn kém.

Trong khi đó, doanh thu quảng cáo vẫn là nguồn sống chính của Meta. Doanh thu ngoài quảng cáo của công ty trong quý I/2026 đạt khoảng 885 triệu USD, trong khi riêng quảng cáo mang về khoảng 55 tỷ USD. Điều này cho thấy dù AI được xem là tương lai, Meta vẫn chưa có nhiều nguồn thu mới đủ lớn để thay thế mô hình cũ.

Theo Euronews, chiến lược thuê bao mới được xem như nỗ lực giúp Meta giảm phụ thuộc vào quảng cáo và tạo thêm nguồn doanh thu ổn định hơn. Các gói thuê bao cũng được xem là cách công ty chứng minh với nhà đầu tư rằng những khoản chi khổng lồ cho AI cuối cùng có thể tạo ra tiền.

Tờ Business Insider nhận định điều Meta theo đuổi không chỉ là vài USD mỗi tháng từ người dùng, mà còn là mô hình doanh thu định kỳ, một nguồn thu được đánh giá dễ dự báo và ổn định hơn quảng cáo. Đây cũng là hướng đi nhiều công ty công nghệ đang theo đuổi trong giai đoạn AI khiến chi phí vận hành tăng mạnh.

Bên cạnh các gói Plus, Meta cũng bắt đầu thử nghiệm thuê bao AI với hai cấp độ Meta One Plus và Meta One Premium. Theo đó, người dùng AI miễn phí vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ, nhưng các gói trả phí sẽ mở khóa giới hạn cao hơn, khả năng tạo video, hình ảnh hoặc xử lý yêu cầu phức tạp hơn.

Đáng chú ý, Meta liên tục nhấn mạnh các ứng dụng cốt lõi vẫn miễn phí. Tuy nhiên, việc công ty từng bước thêm lớp dịch vụ trả phí cho thấy thực tế rằng công thức giúp Facebook thống trị internet suốt hơn 20 năm có thể đang bước vào giai đoạn thay đổi.