Tưởng bị trĩ, đi khám phát hiện ung thư trực tràng

(VTC News) -

Đi ngoài ra máu kéo dài suốt một tháng nhưng cho rằng chỉ mắc bệnh trĩ thông thường, anh N.Đ.D, 42 tuổi, ở Hà Nội tự điều trị tại nhà mà không đến cơ sở chuyên khoa thăm khám.

Chỉ khi tình trạng không thuyên giảm, kèm rối loạn đại tiện, anh mới tới Bệnh viện K kiểm tra. Kết quả nội soi tiêu hóa phát hiện khối u sùi ở trực tràng, chiếm khoảng một phần ba chu vi lòng ruột. Mẫu sinh thiết sau đó xác định người bệnh mắc ung thư trực tràng.

Các thăm dò chuyên sâu cho thấy khối u ở giai đoạn cT3N0M0, chưa ghi nhận di căn xa. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa 1 quyết định phẫu thuật bằng robot để cắt đoạn trực tràng chứa khối u, nạo vét hạch và nối ruột ngay trong cùng cuộc mổ.

Theo PGS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, đây là trường hợp cần được đánh giá toàn diện nhằm đảm bảo loại bỏ triệt để tổn thương đồng thời tối ưu khả năng hồi phục sau phẫu thuật.

Ca bệnh có nhiều thách thức bởi người bệnh còn trẻ, là nam giới và khung chậu hẹp, khiến việc thao tác trong vùng phẫu thuật trở nên khó khăn hơn.

Êkíp phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u trực tràng kết hợp nạo vét hạch bằng hệ thống robot. Với hình ảnh phóng đại rõ nét và cánh tay robot có độ linh hoạt cao, các bác sĩ thực hiện phẫu tích từng lớp mô chính xác, giải phóng triệt để khối u khỏi các cấu trúc xung quanh trước khi hoàn tất quá trình cắt nối.

Bác sĩ xử trí ca bệnh ung thư trực tràng.

Theo ThS.BS Trần Đình Tân, hiện phẫu thuật robot được triển khai thường quy tại khoa trong điều trị nhiều loại ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng và ung thư trực tràng. Kỹ thuật này góp phần giảm sang chấn mô, hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh sau điều trị.

Sau phẫu thuật một ngày, anh D. có thể ngồi dậy và đi lại. Người bệnh cho biết bản thân hoàn toàn tin tưởng vào phác đồ điều trị của các bác sĩ.

Các chuyên gia khuyến cáo đi ngoài ra máu, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng kéo dài hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm ở đường tiêu hóa. Nhiều người dễ nhầm lẫn các triệu chứng này với bệnh trĩ hoặc nứt kẽ hậu môn nên tự điều trị tại nhà, làm chậm thời gian phát hiện bệnh.

Việc thăm khám sớm khi xuất hiện bất thường và tầm soát định kỳ giúp tăng cơ hội phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và tiên lượng sống cho người bệnh.