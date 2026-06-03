'Tư Mã Ý' Nguỵ Tông Vạn qua đời

(VTC News) -

Nam diễn viên gạo cội Nguỵ Tông Vạn, người được xem là tượng đài khi thể hiện vai Tư Mã Ý trong phim Tam Quốc diễn nghĩa, qua đời vì bạo bệnh tại Thượng Hải ngày 1/6, hưởng thọ 89 tuổi.

Thông tin được con gái thứ hai của ông, bà Ngụy Minh, xác nhận với Nhật báo Bắc Kinh. Lễ tang của nam nghệ sĩ sẽ được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 5/6.

Nam diễn viên Nguỵ Tông Vạn qua đời.

Sau khi tin buồn được công bố, nhiều nghệ sĩ Trung Quốc đã bày tỏ sự tiếc thương. Tối 2/6, Ngô Kinh đăng bài tưởng niệm: “Tôi may mắn được hợp tác cùng thầy Ngụy Tông Vạn trong phim Giang Sơn Vi Trọng. Phong thái của bậc tiền bối luôn khiến tôi khắc ghi. Xin cảm ơn vì được gặp gỡ và làm việc cùng thầy. Mong thầy an nghỉ, chúng tôi sẽ mãi nhớ về thầy”.

Cùng ngày, diễn viên Chu Dã Mang cũng chia sẻ: “Từ khi chú làm việc cùng bố mẹ tôi cho đến lúc tôi gia nhập Nhà hát Nhân dân Thượng Hải, sự tận tụy với nghệ thuật và tinh thần hướng thiện của chú ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Chú giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống và nghề nghiệp. Mong chú an nghỉ. Ở nơi ấy, chắc hẳn vẫn sẽ vang lên tiếng cười sảng khoái và cởi mở của chú”.

Trong sự nghiệp diễn xuất, vai Tư Mã Ý của Ngụy Tông Vạn trong Tam Quốc diễn nghĩa năm 1994 được xem là chuẩn mực của dòng vai mưu lược trên màn ảnh Hoa ngữ. Nhiều khán giả nhận xét lối diễn xuất của ông đạt đến trình độ “hóa hữu thành vô”, tức không phô trương kỹ thuật nhưng vẫn tạo nên chiều sâu nhân vật, mang lại trải nghiệm thưởng thức đỉnh cao cho người xem.

Trong hơn 30 năm qua, nhiều phiên bản Tư Mã Ý khác nhau xuất hiện trên màn ảnh, song với đông đảo khán giả, hình tượng do Ngụy Tông Vạn thể hiện vẫn là kinh điển khó có thể thay thế hay tái hiện. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những vai diễn xuất sắc nhất của truyền hình Trung Quốc, đồng thời là dấu ấn lớn trong lịch sử phim chuyển thể từ Tam Quốc.

Ngụy Tông Vạn không chỉ được khán giả yêu mến mà còn được các thể hệ đồng nghiệp kính trọng bởi tài năng, sự chuyên nghiệp trong công việc và lối sống giản dị. Sau Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngụy Tông Vạn tham gia nhiều phim nổi tiếng như Thủy Hử, Thiên Long Bát Bộ, Thất tình 33 ngày, Cách mạng Tân Hợi...

Nguỵ Tông Vạn nổi tiếng với vai diễn "Tư Mã Ý" trong "Tam Quốc diễn nghĩa 1994".

Ngụy Tông Vạn sinh năm 1938 tại Thượng Hải (Trung Quốc), trong gia đình đông con. Từ nhỏ, ông bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật sân khấu và nhạc kịch. Dù nhiều lần bị gia đình ngăn cản, cậu bé Ngụy Tông Vạn vẫn tìm mọi cách đến xem các buổi biểu diễn. Mới 9 tuổi, ông có thể hát thành thạo nhiều trích đoạn nhạc kịch và nuôi dưỡng ước mơ trở thành nghệ sĩ.

Biến cố gia đình xảy đến vào năm 1955 khi việc kinh doanh sa sút, buộc Ngụy Tông Vạn phải nghỉ học để làm công nhân tại một nhà máy ở Thượng Hải. Dù cuộc sống mưu sinh khiến ông tạm xa sân khấu chuyên nghiệp, tình yêu nghệ thuật chưa bao giờ nguội tắt. Ngoài giờ làm việc, ông tích cực tham gia đội văn nghệ của nhà máy và không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất.

Chính niềm đam mê ấy đã thôi thúc Ngụy Tông Vạn nộp đơn dự thi vào Học viện Sân khấu Thượng Hải. Thời điểm đó, ông không sở hữu ngoại hình nổi bật, thậm chí bị nhận xét quá gầy gò và không phù hợp với nghề diễn. Tuy nhiên, bằng năng khiếu cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật quần chúng, ông đã chinh phục hội đồng tuyển sinh và chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Sau này, Ngụy Tông Vạn trở thành một trong những gương mặt kỳ cựu của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn kinh điển, đặc biệt là hình tượng Tư Mã Ý trong bộ phim Tam Quốc diễn nghĩa năm 1994.

Những năm cuối đời, nam nghệ sĩ dần rút khỏi ánh đèn sân khấu, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số vai phụ trên truyền hình. Dù sở hữu sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ, cuộc sống của ông vẫn vô cùng giản dị. Ngụy Tông Vạn từng chia sẻ rằng sau hơn 40 năm gắn bó với nghề diễn, ông vẫn chưa mua được một căn nhà riêng. Tuy vậy, điều đó chưa bao giờ khiến ông phiền lòng.