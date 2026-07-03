Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 3/7/2026 - XSBD 3/7

Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 3/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 3/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 3/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 3/7/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 3/7/2026

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- XSBD 26/6/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 26/6/2026 có giải đặc biệt là 465521 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 26/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 26/6/2026.

- XSBD 19/6/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 19/6/2026 có giải đặc biệt là 945100 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 19/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 19/6/2026.

- XSBD 12/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương công bố kết quả xổ số ngày 12/6/2026 với giải đặc biệt là 363193 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 12/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 12/6/2026.

- XSBD 5/6/2026

Kết quả xổ số ngày 5/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 103208 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 5/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 5/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên khổ, nguyên hình, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có giá trị đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm 4 đài là Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước, Long An thực hiện quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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