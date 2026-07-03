Mây dông đang bủa vây Hà Nội và loạt tỉnh, miền Bắc mưa như trút từ đêm nay

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, mây dông đang bủa vây Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), Ninh Bình, Thanh Hóa.

Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, vùng mưa tiếp tục mở rộng ra hầu hết các phường, xã tại Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn...

Từ đêm nay (3/7), tác động của bão số 1 Maysak, Bắc Bộ xảy ra mưa lớn trên diện rộng, tổng lượng mưa trong đợt này có nơi vượt mức 350mm.

Từ đêm nay 3/7, ảnh hưởng của bão số 1, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, từ đêm 3/7 đến đêm 4/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 3/7, khu vực Nghệ An đến Đắk Lắk mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Ngày và đêm 5/7, Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, riêng khu Đông Bắc 50-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Tại Hà Nội, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới (từ nay đến 12/7), khu vực này hầu hết có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất dao động 30-32°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26-28°C. Trong đó, ngày 9/7, Hà Nội tạnh ráo, tuy nhiên chưa ghi nhận nắng nóng trong thời kỳ dự báo.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Không chỉ mưa lớn, từ ngày mai 4/7 đến ngày 7/7, trên các sông ở Đông Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có thể lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2; hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình và sông Lô ở mức dưới BĐ1.