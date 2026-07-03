Điểm Toán 'hiếm gặp' ở Tuyên Quang: Dải 328 số báo danh có tới 147 điểm 10

(VTC News) -

Theo dữ liệu điểm thi do Bộ GD&ĐT công bố, Tuyên Quang có 17.589 thí sinh dự thi môn Toán. Toàn tỉnh ghi nhận 154 điểm 10, xếp thứ 11 cả nước về số lượng điểm tuyệt đối.

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là dải điểm cao tuyệt đối nằm ở các số báo danh gần nhau.

Theo trích xuất dữ liệu điểm thi của Báo điện tử VTC News, 147 trong tổng số 154 điểm 10 môn Toán của tỉnh Tuyên Quang, tương đương 95,4%, tập trung trong dải số báo danh liên tiếp từ 080163xx đến 080166xx, gồm 328 thí sinh.

Qua xác nhận của Sở GD&ĐT Tuyên Quang, 328 thí sinh trong dải số báo danh trên đều là học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

147/154 điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh Tuyên Quang tập trung trong dải 328 số báo danh của học sinh một trường.

Phổ điểm nổi bật hiếm thấy

Phân tích dữ liệu cho thấy thành tích của nhóm học sinh này không chỉ nổi bật ở số lượng điểm 10. Trong 328 học sinh, có 299 em đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, chiếm 91,16%. Trong đó, 147 em đạt điểm tuyệt đối, tức cứ khoảng 2,2 học sinh lại có một em đạt điểm 10.

Nếu tính từ ngưỡng 8 điểm, tới 324/328 học sinh, tương đương 98,78%, đạt mức điểm khá, giỏi trở lên.

Điểm trung bình môn Toán của cả nhóm 328 học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang này đạt khoảng 9,58 điểm. Mức này cao hơn mức công bố của nhiều trường THPT chuyên có truyền thống trên cả nước, chẳng hạn: THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (8,30), THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (8,51), THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình, 8,45)...

Một số điểm được nghi vấn gây chú ý trong kết quả điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Bộ GD&ĐT vào cuộc kiểm tra, rà soát

Sau khi dữ liệu điểm thi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm trước việc số lượng điểm cao tập trung trong một dải số báo danh.

Sáng nay 3/7, trao đổi phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang xác nhận 328 thí sinh nói trên đều là học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Được biết, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, học sinh của trường giành 59 giải, thành tích cao nhất từ trước đến nay của tỉnh.

Cũng trong sáng nay, Bộ GD&ĐT cho biết qua rà soát ban đầu đã nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Ngày 2/7, Bộ đã cử đoàn công tác đến làm việc với tỉnh Tuyên Quang để phối hợp kiểm tra, rà soát theo đúng quy chế và quy trình tổ chức kỳ thi.

Theo Bộ GD&ĐT, việc kiểm tra được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, nhằm đánh giá đúng bản chất sự việc. Nếu phát hiện vi phạm (nếu có), việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định và đúng thẩm quyền. Bộ cho biết sẽ thông tin chính thức sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất.

Từ 0 lên 154 điểm 10 sau một năm

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 4.208 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Riêng Tuyên Quang có 154 điểm 10, chiếm gần 64% tổng số điểm 10 của tất cả các môn thi trong toàn tỉnh. Địa phương này xếp thứ 11 cả nước về số lượng điểm 10 môn Toán và thứ hai cả nước về tỷ lệ điểm 10 trên tổng số thí sinh dự thi, chỉ sau Hà Tĩnh.

Tuyên Quang xếp thứ 11 cả nước về số lượng điểm 10 môn Toán - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Tuyên Quang không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán. Vì vậy, sự xuất hiện của 154 điểm 10, trong đó 147 điểm tập trung tại một dải số báo danh của Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đã trở thành hiện tượng gây chú ý khi kỳ thi năm nay công bố kết quả.