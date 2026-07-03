Công an vào cuộc vụ 147 điểm 10 môn Toán tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang

Sáng 3/7, trả lời VietNamNet, một nguồn tin có thẩm quyền tại tỉnh Tuyên Quang xác nhận: Công an tỉnh đang phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang vào cuộc kiểm tra về kết quả điểm thi môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

"Công an tỉnh đang phối hợp với Sở GD&ĐT kiểm tra, rà soát lại điểm thi cao. Thậm chí sẽ tiến hành phúc tra, phúc khảo theo quy định", nguồn tin trên xác nhận với VietNamNet.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra phòng thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang cho thấy, tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, trong đó có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).

Phổ điểm và thống kê số lượng bài thi môn Toán đạt từng mức điểm của tỉnh Tuyên Quang theo phân tích của VietNamNet.

Phổ điểm môn Toán của tỉnh Tuyên Quang năm nay cũng có hình dạng đặc biệt, “lạ” hơn so với phổ điểm các môn khác, khi số bài thi đạt điểm 10 (154 bài thi) còn nhiều hơn số bài thi đạt các mức điểm thấp hơn như 9,2; 9,4; 9,6; 9,8.