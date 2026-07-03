Bộ GD&ĐT: Điểm thi Toán ở Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ

(VTC News) -

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã về làm việc, phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.

Bộ GD&ĐT cho biết việc kiểm tra đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc và toàn diện nhằm đánh giá đúng bản chất sự việc.

Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có), các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ được xử lý theo đúng quy định và đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân ngay sau khi có kết quả kiểm tra, rà soát chính thức.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin nghi ngờ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở trường THPT chuyên Tuyên Quang có bất thường. Trong dải 328 thí sinh có số báo danh liên tiếp từ 080163xx đến 080166xx, 147 bài thi đạt điểm 10, chiếm hơn 95% tổng số 154 điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh. Điểm trung bình của nhóm thí sinh này đạt 9,55; có 299/328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên và 324/328 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên.

Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn Toán, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố về số lượng điểm 10 của môn này. Năm 2025, địa phương không có bài thi môn Toán nào đạt điểm 10.