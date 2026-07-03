Hai lần chết hụt vì trâu bò thả rông trên đường tỉnh

(VTC News) -

Mỗi khi có việc phải chạy xe qua các tuyến đường tỉnh vào lúc chập choạng tối, tôi đều cảnh giác cao độ vì đã hai lần đối diện với tử thần, không phải vì phóng nhanh vượt ẩu, cũng không phải do say rượu lái xe. Tôi suýt chết do nạn thả rông trâu bò vô tội vạ trên đường.

Lần hú vía đầu tiên xảy ra cách đây hơn 3 năm trên tuyến tỉnh lộ kết nối giữa trung tâm huyện và các xã vùng ven. Dịp đó tôi về quê, kim đồng hồ chỉ hơn 19h30 khi tôi đang ngồi xe máy về nhà. Đoạn đường này vốn không có đèn cao áp, tầm nhìn hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc đèn pha xe máy. Đang duy trì tốc độ khoảng 50km/h, tôi bỗng nhìn thấy hai con bò lớn bước ra từ bụi rậm ven đường, chiếm trọn hơn nửa làn xe.

Do chúng có màu da sẫm, gần như hòa lẫn hoàn toàn vào bóng tối nên chỉ đến khi khoảng cách còn chưa đầy 5m tôi mới nhìn thấy. Theo phản xạ tự nhiên, tôi bóp chết cả hai phanh. Chiếc xe trượt bánh, quăng mạnh sang một bên rồi ngã nhào.

Tôi mài mặt đường một đoạn dài, quần áo rách tả tơi, khuỷu tay và đầu gối máu chảy đầm đìa. Con bò giật mình bởi tiếng động mạnh, nghếch sừng nhìn tôi một giây rồi lại lững thững đi tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lúc nằm trên mặt đường, nhìn chiếc ô tô lao vút qua ở cạnh, tôi lạnh sống lưng nhận ra rằng nếu mình ngã lệch ra lòng đường chỉ vài chục cm thì có lẽ cái mạng này đã chấm dứt. May mắn, tôi được người qua đường đưa đi bệnh viện, những vết thương đó bây giờ còn còn sẹo.

Cứ ngỡ sự cố ấy là hi hữu, ai ngờ lại xảy ra với tôi lần nữa vào đầu năm nay, chỉ khác là lúc đó tôi lái ô tô. Trời mưa tầm tã nên tầm nhìn giảm sút nghiêm trọng. Khi vừa ôm một khúc cua mềm trên đường tỉnh rẽ vào làng, tôi nhìn thấy đàn trâu bò khoảng 7 - 8 con đang thong dong đi bộ ngược chiều ngay giữa tim đường.

Trâu bò thả rong gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. (Ảnh minh họa: AI)

Đàn bò đi thành hàng ngang, chiếm lĩnh toàn bộ không gian di chuyển. Dù đã chủ động đi chậm do thời tiết xấu, tôi vẫn phải đạp phanh dúi dụi. Chiếc ô tô lao xuống ruộng trong tiếng la hét của vợ con phía sau.

Nhìn qua kính chắn gió, con vật to lớn ở gần nhất nhìn chằm chặp vào xe, hoàn toàn không có ý định nhường đường. Những con khác cũng đứng trơ trơ, phải mất gần mười phút mới chịu tản ra. Trong thời gian đó, tôi ngồi bất động trên ghế lái, tay run rẩy, mồ hôi tuôn ra như tắm, tự biết nếu lúc đó chạy xe nhanh hơn hoặc mặt đường trơn trượt hơn một chút, hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

Chỉ mình tôi đã hai lần có trải nghiệm nhớ đời như vậy, đủ hiểu tai nạn giao thông do trâu bò thả rông trên đường sá không hề hiếm gặp; những vụ việc được đưa trên báo, như vụ một sinh viên luật 20 tuổi bị thiệt mạng ở Hà Tĩnh gần đây có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng.

Các tỉnh lộ hiện nay đa phần được thảm nhựa khang trang, kết nối giao thương mạnh mẽ nên lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải và xe khách rất lớn, chạy với tốc độ cao. Giao thông đã hiện đại hóa nhưng tư duy canh tác và chăn nuôi của một bộ phận người dân dường như vẫn giẫm chân tại chỗ kể từ thế kỷ trước. Họ coi con đường như bãi chăn thả, hồn nhiên để gia súc gặm cỏ bên lề và nghênh ngang di chuyển chiếm chỗ ô tô.

Trâu bò vô tri, nhưng người chăn chúng chắc chắn phải biết việc chăn thả trên đường là vi phạm. Đó là sự ích kỷ, xem thường luật pháp và mạng sống người khác.

Hình ảnh đàn trâu bò lặng lẽ gặm cỏ rồi lững thững đi về vốn là biểu tượng của nhịp sống bình yên ở nông thôn, nhưng khi địa điểm đổi từ đồng cỏ sang đường lớn, hình ảnh đó lại thấp thoáng bóng dáng tử thần. Vậy mà dường như cả một bộ phận người chăn nuôi và cán bộ, đơn vị chức năng ở địa phương vẫn chưa nhận thức đúng mức độ nguy hiểm của vấn đề, cũng như sự cấp thiết phải chấm dứt nó.

Chế tài đã rõ ràng, nhưng việc xử lý còn nhiều hạn chế, không đủ mạnh tay. Nếu các cơ quan chức năng vẫn coi việc thả rông trâu bò trên đường là vi phạm nhỏ, mạng sống của nhiều người tham gia giao thông vẫn còn bị đe dọa.

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