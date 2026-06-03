Đóng

Sự thật hiện tượng xe rung giật, khó nổ khi dùng xăng E10

(VTC News) -

Nhiều chủ xe lo lắng vì hiện tượng khó nổ, hụt ga khi dùng xăng E10, chuyên gia cho rằng nguyên nhân nằm ở hệ thống nhiên liệu xuống cấp, không phải do E10.

VTC News
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới