Video khoảnh khắc thủ môn HAGL mắc sai lầm khó hiểu giúp đội cuối bảng ghi bàn

Video: HAGL 1-2 PVF CAND

Việc Trần Trung Kiên vắng mặt mang đến cơ hội ra sân cho Đinh Phước Sang trong đội hình Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở trận gặp PVF CAND thuộc vòng 22 V.League 2025-2026. Tuy nhiên, trước đối thủ đứng cuối bảng xếp hạng, thủ môn sinh năm 2005 lại có màn thể hiện đáng quên.

Sau khi nhận bàn thua đầu tiên ở phút 29, Phước Sang mắc sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua thứ hai của đội bóng phố núi. Thủ môn số áo 99 vụng về bắt không dính bóng trong tình huống đơn giản, tạo cơ hội để Phạm Lý Đức nâng tỷ số lên 2-0.

Thủ môn Phước Sang mắc sai lầm khó hiểu. (Ảnh: HAGL)

Cuối hiệp một, Gabriel Conceicao rút ngắn tỷ số cho đội bóng phố núi. Dù vậy, đội chủ nhà không thể lật ngược tình thế trong phần còn lại của trận đấu và thua 1-2.

Chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai giúp PVF CAND thoát vị trí cuối bảng. Họ vượt qua Đà Nẵng để đòi lại vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng V.League sau vòng 22. Trong khi đó, HAGL dù thua nhưng vẫn cách vị trí nguy hiểm 5 điểm.