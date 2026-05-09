Kết quả Thanh Hóa 1-0 Hà Nội: Ngọc Mỹ ghi bàn, VAR cứu thua

(VTC News) -

Video: Thanh Hóa 1-0 Hà Nội

Tối 9/5, câu lạc bộ Thanh Hóa đánh bại Hà Nội ở vòng 22 V.League 2025-2026. Nguyễn Ngọc Mỹ là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho đội bóng xứ Thanh.

Thanh Hóa nhập cuộc tự tin với nhiều pha tấn công bên cánh trái và sớm tạo ra 2 cú dứt điểm nguy hiểm. Sau khoảng 10 phút, Hà Nội FC dần kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép lên phần sân chủ nhà. Đội khách có cơ hội đáng chú ý ở phút 18 khi Hai Long căng ngang sau đường chuyền của Văn Quyết nhưng bị hậu vệ Thanh Hóa cản phá.

Thanh Hóa đấu với Hà Nội ở vòng 22 V.League. (Ảnh: Trường Giang)

Phút 25, Thanh Hóa phối hợp ăn ý ở khu trung tuyến nhưng đường chuyền quyết định lại đi quá sâu khiến cơ hội trôi qua. Đến phút 30, Văn Quyết tận dụng sai lầm hàng thủ để lốp bóng qua thủ môn, song Trịnh Văn Lợi đã xuất hiện đúng lúc để cứu thua ngay trên vạch vôi.

Ở cú dứt điểm thứ 3 của Đông Á Thanh Hóa phút thứ 37, Ngọc Mỹ đã xử lý đầy quyết đoán từ pha đi bóng đầy nỗ lực của Văn Tùng. Bóng được treo chính xác vào vòng cấm để Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu ghi bàn cho đội chủ nhà.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên, Bá Tiến nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Xuân Mạnh ở những phút bù giờ hiệp 1. Đội bóng xứ Thanh tiếp tục hiệp 2 chỉ với 10 người trên sân.

Ở những phút đầu của hiệp 2, đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn so với Thanh Hoá. Phút 61, đội chủ nhà suýt nhân đôi cách biệt. Văn Tùng dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Văn Chuẩn đã cứu thua.

Phút 87, từ tình huống sút phạt góc của Hoàng Hên, Adriel đánh đầu đưa bóng vào lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, trọng tài xác định Thành Chung phạm lỗi với thủ môn Y Êli Niê sau khi tham khảo VAR. Bàn thắng của Hà Nội FC do đó không được công nhận. Thanh Hóa đứng vững trước sức ép của đối thủ để bảo toàn tỷ số 1-0 đến hết trận.

Sau thất bại này, Hà Nội FC mất vị trí thứ ba về tay Ninh Bình. Trong khi đó, đội chủ nhà vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 24 điểm.

Thanh Hóa 1-0 Hà Nội Ngọc Mỹ 38'

Đội hình Thanh Hóa vs Hà Nội

Thanh Hoá: Êli Niê (30), Thanh Nam (14), Đình Huyên (16), Bá Tiến (7), Ngọc Hà (29), Văn Lợi (15), Abdurakhmanov (77), Damoth (22), Ngọc Tân (34), Ngọc Mỹ (24), Văn Tùng (17).

Hà Nội FC: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Thành Chung (16), Adriel Tadeu (35), Văn Toàn (8), Văn Quyết (10), Hùng Dũng (88), Công Nhật (22), Hoàng Hên (11), Hai Long (14), Fisher (77).