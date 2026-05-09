VFF cấp phép dự V.League có điều kiện với 4 đội bóng

Ngày 8/5, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ban Cấp phép họp quyết định cấp phép cho câu lạc bộ tham dự giải Vô địch Quốc gia 2026/27. Tại cuộc họp lần này, các thành viên Ban Cấp phép đưa ra các quyết định chính thức về việc cấp phép cho CLB tham dự V.League mùa giải tiếp theo.

VFF thống nhất cấp phép có điều kiện cho 4 đội bóng tham dự giải V.League 2026/27 gồm: Trường Tươi Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa.

"Đối với CLB Bóng đá Hải Phòng và CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, chậm nhất ngày 22/5/2026 hai CLB phải gửi tài liệu hoàn thiện tiêu chí tài chính, nhân lực hành chính. Quá thời hạn nêu trên, CLB không hoàn thiện hồ sơ sẽ bị Ban Cấp phép xem xét thu hồi Giấy phép", Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông tin thêm.

Trên thực tế, Đông Á Thanh Hóa vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính khi phải bán đi hàng loạt trụ cột ở giai đoạn vừa qua. Họ gặp biến động mạnh nơi thượng tầng nhưng vẫn thi đấu tốt và có nhiều trận đấu đầy cảm xúc ở giai đoạn vừa qua. Đội bóng xứ Thanh có được 21 điểm và cơ hội trụ hạng lớn.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng duy trì thành tích ổn định nhưng sẽ chia tay nhiều trụ cột cùng HLV Chu Đình Nghiêm ở mùa giải tiếp theo. Hải Phòng sống dựa không ít vào ngân sách còn Thanh Hóa lại lao đao vì nhà tài trợ gặp khó khăn. Họ đều phải gấp rút hoàn thiện hồ sơ cần thiết cho VFF để được đăng ký thi đấu mùa giải sau.

Cũng trong buổi họp này, Ban Cấp phép thống nhất cấp phép cho 12 CLB tham dự giải VĐQG mùa giải 2026/27 gồm: Becamex Thành phố Hồ Chí Minh; Công an Hà Nội; Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội FC; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; Hoàng Anh Gia Lai; Nam Định; Ninh Bình; PVF-CAND; Sông Lam Nghệ An; SHB Đà Nẵng; Thể Công – Viettel.