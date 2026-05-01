Đóng

Bảng xếp hạng V.League vòng 21 mới nhất: Hà Nội FC đấu Đà Nẵng

(VTC News) -

Cập nhật V.League 2025-2026 vòng 21 hôm nay, đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất.

    Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 21, vị trí các câu lạc bộ như sau.

    XH Đội Trận Bàn thắng-bàn thua Điểm
    1 CAHN 20 48 - 17 51
    2 Thể Công Viettel 20 31 - 18 42
    3 Ninh Bình 20 42 - 27 37
    4 Hà Nội 20 38 - 23 36
    5 CA TP.HCM 20 20 - 25 29
    6 Hải Phòng 20 30 - 24 28
    7 Nam Định 20 24 - 24 28
    8 SLNA 20 23 - 28 24
    9 Hà Tĩnh 20 12 - 23 23
    10 Thanh Hóa 20 23 - 28 20
    11 Becamex TP.HCM 20 23 - 31 20
    12 HAGL 20 17 - 28 19
    13 Đà Nẵng 20 22 - 35 13
    14 PVF-CAND 20 17 - 36 13

    Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

    Ngôi đầu bảng xếp hạng V.League trước và sau vòng 21 thuộc về câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking tạo ra khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội đứng thứ hai là Thể Công Viettel. Ở vòng này, họ chạm trán Hải Phòng - đội không còn nhiều động lực phấn đấu và không có phong độ tốt gần đây.

    Top 3 có thể thay đổi sau vòng đấu này khi Thể Công Viettel (xếp hạng 2) đấu với Ninh Bình (3). Nếu Thể Công Viettel giành chiến thắng đồng thời Hà Nội FC đánh bại Đà Nẵng, Ninh Bình sẽ rơi khỏi top 3.

    Đà Nẵng cũng rất cần điểm trong hoàn cảnh hiện tại. Đội bóng sông Hàn và PVF CAND chia nhau 2 vị trí cuối bảng với cùng 13 điểm. Trong khi Đà Nẵng phải đấu với Hà Nội trên sân khách, PVF CAND được chơi ở sân nhà gặp Hà Tĩnh.

    Ninh Bình có nguy cơ rơi khỏi top 3. (Ảnh: VPF)

  • Lịch thi đấu, kênh trực tiếp vòng 21 V.League

    Ngày 1/5

    18h: Nam Định vs Công an TP.HCM (Kênh trực tiếp FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).

    19h15: Hà Nội FC vs Đà Nẵng(FPT Play, TV360+9).

    Ngày 2/5

    18h: PVF CAND vs Hà Tĩnh (FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).

    18h: Hải Phòng vs Công an Hà Nội (FPT Play, TV360+9, MyTV).

    18h: Becamex TP.HCM vs Thanh Hoá (FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).

    Ngày 3/5

    18h: Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai (FPT Play, TV360+10).

    19h15: Thể Công Viettel vs Ninh Bình (FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới