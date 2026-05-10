Dự báo thời tiết tuần tới: Bắc và Trung Bộ nắng nóng diện rộng, Nam Bộ mưa dông

Tin nắng nóng trên cả nước

Từ nay đến ngày 12/5, thời tiết Bắc Bộ phổ biến mưa rào và dông rải rác. Trong đó, từ chiều tối nay 10/5 đến ngày 11/5, Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa có thể vượt mức trên 80mm chỉ trong 24 giờ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng như ngập úng cục bộ.

Trong khi Bắc Bộ vẫn hứng mưa thì Nam Bộ nắng nóng diện rộng kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong hai ngày 11-12/5 ở Nam Bộ phổ biến 35-37°C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37°C, độ ẩm chỉ khoảng 50-55%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Thời tiết khu vực Trung Bộ duy trì chuỗi ngày có nắng, nắng nóng xảy ra cục bộ. Tuy nhiên, chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xảy ra ở một vài nơi, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nắng nóng sắp quay trở lại miền Bắc và miền Trung. (Ảnh minh hoạ)

Trên biển, vùng biển từ TP.HCM đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan hiện có mưa rào và dông. Đêm 10/5 và ngày 11/5, các vùng biển này tiếp tục xảy ra mưa rào và rải rác dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 12/5 đến ngày 20/5, cơ quan khí tượng cho biết, từ 13/5, Bắc Bộ khả năng tái diễn nắng nóng nhưng chỉ cục bộ.

Sang ngày 14-16/5, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực này. Tuy nhiên, đợt nắng nóng không kéo dài quá lâu khi từ ngày 17-20/5, mưa rào và dông rải rác xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ.

Bắc và Trung Trung Bộ nhiều ngày đón nắng, có nơi có nắng nóng. Từ khoảng 13-17/5, nắng nóng khả năng xảy ra trên diện rộng.

Trong suốt thời kỳ dự báo, duyên hải Nam Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, đợt nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ kéo dài đến khoảng 15/5, từ 16/5, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày oi bức.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 11/5, Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội nhiều ngày hứng mưa rào và dông. Xen kẽ giữa những ngày mưa dông là 3 ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35°C.

Cụ thể, ngày 12/5, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ trong ngày dao động 26-30°C.

Sang ngày 13/5, khu vực này nguy cơ có mưa dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng tăng lên mức 33°C, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, duy trì ngưỡng 26°C.

Từ 14-16/5, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội tiếp tục tăng lên mức nắng nóng 35°C, thấp nhất dao động 27-28°C.

Trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (17-20/5), Hà Nội tái diễn mưa rào và dông kết thúc đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất giảm xuống 31-32°C, thấp nhất 26-27°C.