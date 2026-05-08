Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Nắng nóng tái diễn ở miền Bắc và miền Trung

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm nay 8/5 ngày 9/5, mưa rào và dông còn ở vài nơi ở Bắc Bộ, trong đó, Tây Bắc Bộ mưa rào và dông xuất hiện rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Đêm 9/5 ngày 10/5, thời tiết ở Bắc Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi vẫn hứng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng. Từ chiều tối 10/5, mưa gia tăng ở khu vực này với những cơn mưa rào và dông rải rác.

Khu vực miền Trung cũng có mưa rào và dông ở một vài nơi, tập trung vào chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Trong 10 ngày tới, nắng nóng tái diễn ở miền Bắc, miền Trung.

Nhận định thời tiết từ đêm 10/5 đến ngày 18/5, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 10-11/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Khoảng ngày 12-13/5, khu vực này tăng nhiệt nhanh, trời nắng, có nơi nắng nóng.

Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng 13/5, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Khoảng 14-15/5, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong đó, từ đêm 10-12/5, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và tối. Từ khoảng ngày 14-15/5, các khu vực này mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở sườn dốc, đồi núi và ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 9/5, Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C, cao nhất 28-30°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, phổ biến 23-29°C.

Sang ngày 11/5, mưa rào vẫn xuất hiện ở khu vực này nhưng nhiệt độ xu hướng tăng lên cao nhất 32°C, thấp nhất 24°C.

Ngày 12/5, Hà Nội tạnh ráo trở lại sau chuỗi ngày hứng mưa, nhiệt độ tiếp tục tăng, cao nhất 33°C, thấp nhất 25°C.

Trong hai ngày 13-14/5, nắng nóng tái diễn ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 35°C, thấp nhất 25-26°C, chênh lệch nhiệt độ khá cao giữa ngày và đêm, khoảng 9-10°C, có thể ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt người già và trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng này ở Hà Nội không kéo dài lâu, trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (15-18/5), nhiệt độ cao nhất khu vực này giảm nhẹ còn 34°C nhưng vẫn là mức tiệm cận nắng nóng, người dân sẽ có cảm giác oi nóng. Trong khi đó, nhiệt độ thấp nhất tiếp tục tăng lên mức 27°C trong 4 ngày này.