CLB Nam Định bác tin đồn nhà tài trợ rút lui

(VTC News) -

Ngày 9/5, câu lạc bộ Nam Định bác thông tin cho rằng đội bóng đổi tên đăng ký thi đấu vì nhà tài trợ rút lui trước mùa giải 2026/27. Tin đồn này bắt nguồn từ việc đội bóng sử dụng tên Nam Định (không đính kèm thương hiệu của doanh nghiệp tài trợ) trong hồ sơ cấp phép câu lạc bộ chuyên nghiệp mùa giải 2026-2027.

Theo thông tin giải thích từ đội bóng thành Nam, việc đăng ký với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dưới tên “CLB bóng đá Nam Định” là quy định mang tính chuyên môn, không liên quan đến việc thay đổi nhà tài trợ. Cụ thể, tại các giải đấu quốc tế do AFC tổ chức, đội bóng sử dụng 1 tên chính thức là Nam Định. Trong khi đó, ở các giải trong nước, CLB vẫn giữ tên đầy đủ là Thép Xanh Nam Định.

CLB Thép Xanh Nam Định bác bỏ thông tin cho rằng đội bóng đổi tên đăng ký thi đấu vì nhà tài trợ rút lui. (Ảnh: CLB Nam Định)

Đại diện đội bóng cho biết trước đó, khi tham dự các giải châu Á, CLB cũng đã đăng ký với AFC dưới tên “CLB bóng đá Nam Định”. Nguyên nhân là bởi “Thép Xanh” là tên ngành hàng tài trợ nên không được đưa vào tên đội bóng tại các giải quốc tế theo quy định của AFC.

Chuẩn bị cho mùa giải 2026/27, đội bóng tiếp tục hoàn tất hồ sơ đăng ký cấp phép lên hệ thống AFC với tên “CLB bóng đá Nam Định”, thi đấu quốc tế với tên Nam Định FC và tham dự các giải trong nước với tên Thép Xanh Nam Định. Hồ sơ này đã được AFC phê duyệt.