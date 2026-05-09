2 người tử vong trong căn nhà ven quốc lộ 1 ở Khánh Hòa

Ngày 5/9, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng lực lượng chức năng liên quan tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong tại một căn nhà ven quốc lộ 1, thuộc xã Vạn Hưng.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người dân sống gần khu vực căn nhà phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông và một người phụ nữ đã tử vong bên trong căn nhà.

Danh tính hai nạn nhân hiện chưa được cơ quan chức năng công bố.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 16/4, Công an xã Tuyên Quang (Lâm Đồng) điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trước cửa nhà tại thôn Phú Khánh (xã Tuyên Quang).

Vào thời điểm trên, người dân đến nhà ông T.V.M. (59 tuổi) thì phát hiện nạn nhân nằm bất động trên thềm gạch trước cửa nhà riêng.

Khi lại gần kiểm tra, người dân xác định ông M. đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã trong tình trạng phân hủy mạnh.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong khoảng 3 ngày trước khi được phát hiện.