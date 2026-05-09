Đề nghị công an điều tra người đàn ông phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam

Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết vừa có văn bản gửi cơ quan công an tố cáo hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị).

Theo đơn vị này, ngày 3/5, một người đàn ông đi trên xe tải mang biển kiểm soát 73C-009.37 (trên thùng xe in biểu tượng lốp ô tô Huấn Lệ), dùng dao sủi xóa đi số điện thoại trên bảng thông tin liên hệ hỗ trợ, vốn có mục đích cảnh báo cho các phương tiện gặp sự cố khi dừng khẩn cấp trên cao tốc.

Người đàn ông dùng dao sủi sơn xóa số điện thoại trên bảng thông tin được đặt trên tuyến cao tốc.

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ II.4, bảng thông tin này được đặt tại Km 663+610, trên tuyến cao tốc Bùng-Vạn Ninh (đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Số điện thoại trên bảng thông tin bị phá hoại là số điện thoại đường dây nóng của CSGT và đường dây nóng của Văn phòng Quản lý đường bộ II.4.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 16/1, tuyến cao tốc này cũng xảy ra vụ phá dỡ chóp nón, trụ đỡ chóp nón kèm bảng thông tin với số lượng 12 trụ. Đơn vị vận hành cao tốc có đơn trình báo cơ quan công an.

Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu đối tượng vi phạm hoàn trả tài sản nhà nước bị hư hỏng.

Cách đây ít ngày, cơ quan chức năng cũng thực hiện tạm đóng nhiều đoạn trên tuyến cao tốc từ Vũng Áng đến Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) để các đơn vị thi công lắp đặt một số hạng mục thuộc hệ thống giám sát và thu phí.

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ đóng cả hai chiều đường tại hai đoạn: từ nút giao Quốc lộ 9B (km673+836) đến nút giao Trường Phú (km690+765) và từ nút giao quốc lộ 12A (km605+780) đến nút giao Cự Nẫm (km626+690). Thời gian cấm đường để phục vụ thi công từ 7h đến 11h30 và từ 13h đến 17h30 ngày 5/5.