Tấp nập thi công 'nút thắt' cuối của cao tốc Bến Lức - Long Thành

Sau thời gian tái khởi động, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, trong đó cầu Phước Khánh - hạng mục quan trọng nhất được xác định là “nút thắt cuối cùng” quyết định tiến độ toàn tuyến.
Cầu Phước Khánh thuộc gói thầu J3-1, bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối xã Bình Khánh (TP.HCM) với xã Đại Phước (Đồng Nai). Công trình có chiều dài 3.186 m, rộng gần 22 m, quy mô 4 làn xe.
Nhịp chính dài 300 m, nổi bật với tĩnh không thông thuyền đạt 55 m - cao nhất Việt Nam hiện nay. Đây cũng là một trong những công trình cầu dây văng có yêu cầu kỹ thuật phức tạp bậc nhất trên tuyến.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News đầu tháng 5 cho thấy, công trường cầu Phước Khánh hoạt động khẩn trương.
Kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị máy móc được huy động tối đa, thi công liên tục ngày đêm để đảm bảo tiến độ.
Ông Vũ Hoàng, công nhân thi công tại dự án, cho biết đơn vị đang trong giai đoạn cao điểm nên toàn bộ nhân lực được huy động làm việc xuyên suốt với tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, bất kể thời tiết.
Theo quan sát, cầu Phước Khánh có tổng cộng 48 dây văng, chia đều cho hai nhịp, mỗi bên 24 dây. Hiện đã hoàn thành căng 12/14 dây theo từng giai đoạn. Khối lượng toàn dự án đạt khoảng 95% và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.
Đối với hạng mục đúc hẫng, tiến độ đang được duy trì ổn định với chu kỳ 8 ngày/đốt, đúng cam kết. Mỗi đốt dầm dài khoảng 5 m, toàn cầu có 27 đốt và 1 đốt hợp long. Riêng tại trụ 15, chỉ còn 2 dây văng là hoàn tất phần kết cấu dây.
Theo kế hoạch, từ ngày 15 đến 20/6 sẽ tiến hành hợp long cầu chính - dấu mốc quan trọng để chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.
Ông Lê Văn Khánh, tư vấn giám sát cầu Phước Khánh, cho biết để đảm bảo tiến độ, nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp liên tục. Ban ngày, mỗi trụ có khoảng 80-85 kỹ sư, công nhân làm việc; ban đêm duy trì 40-50 người. Lực lượng giám sát cũng túc trực 24/24 nhằm kiểm soát chất lượng và nghiệm thu tại chỗ.
Đánh giá về yếu tố thời tiết, ông Khánh thừa nhận điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn, song các đơn vị đã chủ động điều phối linh hoạt để không ảnh hưởng tiến độ chung. “Dù nắng hay mưa, công trường vẫn duy trì hoạt động liên tục với phương án thi công phù hợp”, ông Khánh nói.
Theo đại diện tư vấn, cầu Phước Khánh là mắt xích cuối cùng của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi công trình hoàn thành và toàn tuyến được thông xe, phương tiện từ các tỉnh miền Tây đi sân bay Long Thành sẽ không còn phải đi xuyên qua trung tâm TP.HCM, qua đó giảm áp lực giao thông đáng kể cho đô thị.
Sau khi hợp long vào tháng 6, các hạng mục hoàn thiện như lan can, thảm bê tông nhựa và hệ thống chiếu sáng sẽ được triển khai ngay trong tháng 7. Dự kiến đến tháng 9/2026, toàn bộ mặt cầu sẽ hoàn thành theo kế hoạch.
Dự án Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài toàn tuyến 58 km. Dự án đã hoàn thành khoảng 55 km, trong đó 30 km đã đưa vào khai thác tạm thời. Cầu Phước Khánh được xác định là nút thắt cuối cùng để thông trục toàn bộ tuyến đường.
Trước đó, gói thầu xây dựng cầu Phước Khánh do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ký hợp đồng với liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4, khởi công từ tháng 1/2016. Tuy nhiên, do vướng mắc về bố trí vốn và gia hạn hiệp định vay, dự án phải tạm dừng từ năm 2020 khi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Sau gần 5 năm đình trệ, gói thầu này mới được tái khởi động (tháng 5/2025) với nhà thầu mới để tiếp tục thi công.