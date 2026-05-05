Tạm đóng nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam để lắp đặt hệ thống giám sát và thu phí

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT Bộ Công an) xác nhận, cơ quan chức năng sẽ tạm đóng nhiều đoạn trên tuyến cao tốc từ Vũng Áng đến Cam Lộ để các đơn vị thi công lắp đặt một số hạng mục thuộc hệ thống giám sát và thu phí.

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ đóng cả hai chiều đường tại hai đoạn: từ nút giao Quốc lộ 9B (km673+836) đến nút giao Trường Phú (km690+765) và từ nút giao quốc lộ 12A (km605+780) đến nút giao Cự Nẫm (km626+690). Thời gian cấm đường để phục vụ thi công từ 7h đến 11h30 và từ 13h đến 17h30 ngày 5/5.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người dân chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông trên tuyến cao tốc này.

Trước đó, Cơ quan chức năng cũng thực hiện tạm đóng cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Vũng Áng đến Cam Lộ theo từng đoạn từ ngày 22 đến 26/4 để lắp đặt giá long môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí trên tuyến cao tốc này.

Cụ thể, việc tạm đóng đường cả hai chiều được thực hiện theo từng đoạn, ngày 22/4: Đóng đoạn từ nút giao Việt Trung (km643+400) đến nút giao Nhật Lệ (km653+850). Ngày 23/4 đóng đoạn từ nút giao Cự Nẫm (km626+690) đến nút giao Việt Trung (km643+430). Ngày 24/4, đóng đoạn từ nút giao Nhật Lệ (km653+850) đến nút giao quốc lộ 9B (km673+836).

Ngày 25/4 đóng đoạn từ nút giao quốc lộ 9B (km673+836) đến nút giao Trường Phú (km690+765). Ngày 26/4 đóng đoạn từ nút giao quốc lộ 12A (km605+780) đến nút giao Cự Nẫm (km626+690).

Dự kiến việc thu phí cao tốc sẽ được thực hiện trong thời gian tới.