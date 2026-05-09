Bệnh nhân Canada sang Việt Nam trị ung thư: Chi phí bằng 1/3, không phải chờ 6 tháng

(VTC News) -

Ông Donald (67 tuổi, Canada) cho biết trong lần kiểm tra sức khỏe tai Canada mới đây, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số PSA trong máu lên tới 20 ng/mL, cao gấp 5 lần ngưỡng bình thường.

Lo ngại nguy cơ ung thư, ông đăng ký chụp cộng hưởng từ tại Canada để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, lịch chờ kéo dài tới 6 tháng khiến ông quyết định tìm kiếm phương án điều trị khác.

Qua giới thiệu của bạn bè, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để kiểm tra chuyên sâu.

ThS.BS Nguyễn Trường Hoan, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho biết chỉ số PSA tăng cao là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả chụp MRI ghi nhận khối u kích thước khoảng 2 cm trong tuyến tiền liệt. Sau sinh thiết, bệnh nhân được xác định mắc ung thư tuyến tiền liệt.

“Nếu không được điều trị kịp thời, khối u có thể phát triển lớn dần gây tiểu khó, bí tiểu, xâm lấn bàng quang, trực tràng hoặc di căn đến xương, gây đau kéo dài, gãy xương, thậm chí liệt”, bác sĩ Hoan cho biết.

Ông Donald từ Canada bay sang Việt Nam mổ khối u.

Quá trình điều trị của ông Donald được đánh giá phức tạp do bệnh nhân lớn tuổi, từng phẫu thuật thoát vị bẹn trước đó. Vết mổ cũ để lại sẹo dính, làm thay đổi cấu trúc giải phẫu vùng ngoài phúc mạc, gây khó khăn cho việc tiếp cận khối u.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, chỉ định phẫu thuật robot Da Vinci Xi cho bệnh nhân nhằm tận dụng ưu thế hình ảnh 3D phóng đại cùng cánh tay robot linh hoạt, giúp bóc tách chính xác trong vùng phẫu thuật hẹp và phức tạp.

Ban đầu, êkíp dự kiến tiếp cận tuyến tiền liệt qua đường ngoài phúc mạc để hạn chế tác động tới các cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận vùng sẹo dính quá phức tạp khiến kế hoạch ban đầu không thể thực hiện an toàn.

Ê-kíp sau đó chuyển sang đường trong phúc mạc để tiếp cận khối u. Với hệ thống robot hỗ trợ tầm nhìn 3D phóng đại 15 lần và cánh tay linh hoạt, bác sĩ đã cắt bỏ trọn tuyến tiền liệt chứa khối u, đồng thời bảo tồn bó mạch thần kinh liên quan đến chức năng tiểu tiện và sinh lý.

Sau gần 4 giờ phẫu thuật, ca mổ kết thúc an toàn. Chỉ 16 giờ sau, ông Donald có thể tự đứng dậy và đi lại nhẹ nhàng. Bệnh nhân xuất viện sau 3 ngày hậu phẫu và tiếp tục theo dõi với ống thông tiểu trong khoảng 2 tuần.

Theo bác sĩ Lê Phúc Liên, ngày càng nhiều người nước ngoài và kiều bào lựa chọn Việt Nam để điều trị các bệnh lý tiết niệu bằng robot, trong đó có ung thư tuyến tiền liệt.

“Tại nhiều quốc gia phát triển, chi phí phẫu thuật robot rất cao và thời gian chờ đợi kéo dài. Trong khi đó, tại Việt Nam, chi phí điều trị chỉ bằng khoảng 1/3 đến 1/5 so với nhiều nước nhưng chất lượng chuyên môn, trang thiết bị và dịch vụ chăm sóc tương đương”, bác sĩ Liên cho biết.