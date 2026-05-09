Hiện trạng cao tốc 5.200 tỷ đồng nối Đại lộ Thăng Long trước ngày thông tuyến

Đại công trường thi công tuyến đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình là công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, được khởi công từ tháng 10/2023. Tuyến đường dài khoảng 6,7 km, kết nối từ nút giao Đại lộ Thăng Long với quốc lộ 21 tại xã Hòa Lạc đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình tại khu vực xã Yên Xuân, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Theo thiết kế, trên tuyến xây dựng 4 cầu vượt suối và đường ngang, cùng 5 hầm chui gồm một hầm trực thông phục vụ tuyến cao tốc chính và 4 hầm chui dân sinh. Tổng mức đầu tư dự án hơn 5.200 tỷ đồng từ ngân sách TP Hà Nội và nguồn hỗ trợ của Trung ương, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 2.700 tỷ đồng.

Trong đợt kiểm tra tiến độ gần đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá đây là công trình có vai trò quan trọng đối với sự phát triển khu vực phía Tây Thủ đô. Bí thư Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/6/2026.

Ghi nhận trong những ngày đầu tháng 5 trên công trường, nhiều đoạn nền đường đã được đắp cao, hình hài tuyến chính dần hiện rõ sau hơn hai năm triển khai.

Tại một số vị trí, nhà thầu đã triển khai kết cấu mặt đường và các hạng mục phụ trợ.

Ở các điểm, mặt đường bị thu hẹp do phục vụ thi công khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Một số khu vực phát sinh bụi do xe tải vận chuyển vật liệu hoạt động với tần suất cao. Ngoài ra, vẫn còn vị trí chưa được rào chắn hoàn chỉnh.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án, đến nay hơn 93 ha trong tổng số khoảng 101 ha mặt bằng đã được bàn giao, đạt khoảng 92%. Tuy vậy, một số hộ dân và đơn vị liên quan hiện chưa đồng thuận di dời tài sản, bàn giao mặt bằng do chưa hoàn tất phương án phê duyệt bồi thường.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng tại ba khu vực gồm Kho xăng K5 và Trại sản xuất C5, khu vực nhà dân tại thôn Tân Bình thuộc ngã tư Yên Bình và khu vực ngã tư Miễu.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Tây Hà Nội, giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa Thủ đô với tỉnh Phú Thọ và các địa phương khu vực Tây Bắc.

Đại lộ Thăng Long là đại lộ dài nhất Việt Nam, với chiều dài gần 30km và chiều rộng trung bình 140m, được đưa vào khai thác từ năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đại lộ được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị, gồm làn đường cao tốc ở giữa và đường gom hai bên, với quy mô nhiều làn xe, đóng vai trò kết nối trung tâm Hà Nội với các khu đô thị mới, khu công nghệ cao Hòa Lạc và các tỉnh phía Tây.

Sau hơn 15 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã trở thành trục phát triển quan trọng, góp phần giãn dân khu vực nội đô, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Tây Thủ đô.