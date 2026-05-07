Hình hài đại lộ rộng 120m kết nối sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới

Toàn cảnh đại lộ rộng 120m kết nối sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội
Giữa khu vực ngoại thành Hà Nội, nơi đang hình thành Khu đô thị thể thao Olympic quy mô lớn, dự án sân vận động Hùng Vương (tên cũ là sân vận động Trống Đồng) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Song song với đó, một trục đại lộ quy mô lớn kết nối trực tiếp với sân vận động và toàn bộ khu đô thị cũng đang dần lộ diện.
Tuyến đường này được khởi công từ tháng 12/2025, trùng với thời điểm triển khai dự án sân vận động. Điểm đầu tuyến nối với Quốc lộ 21C - trục giao thông đang phát triển ở khu vực phía Nam Hà Nội. Đây được xác định là hướng kết nối quan trọng, đưa phương tiện từ bên ngoài vào khu đô thị thể thao trong tương lai.
Trục đại lộ có chiều dài hơn 2km, mặt cắt ngang lên tới 120m. Nhiều đoạn đã hoàn thành thảm nhựa, tạo nên những dải mặt đường rộng lớn giữa khu vực đang san lấp.
5 tháng qua, công trường duy trì nhịp độ thi công khẩn trương.
Công nhân cùng máy móc hoạt động liên tục, thực hiện các hạng mục san nền, lu lèn và thảm nhựa, từng bước kéo dài tuyến đường.
Theo quy hoạch, tuyến đại lộ không chỉ là đường nội khu mà giữ vai trò trục giao thông chính đi xuyên qua khu B - khu vực trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic.
Tuyến đường chạy ngang qua khu vực xây dựng sân vận động, kết nối trực tiếp với các hạng mục thể thao quan trọng.
Với chiều dài hơn 2km, trục đường này được thiết kế để tổ chức lại dòng giao thông trong khu vực.
Phương tiện có thể di chuyển trực tiếp vào khu trung tâm thay vì phải đi vòng qua các tuyến bên ngoài như trước đây.
Một số đoạn tuyến nằm sát khu vực xây dựng sân vận động đang được đẩy nhanh tiến độ.
Khi hoàn thành, sân vận động Hùng Vương được định hướng trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới với sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi.
Trong đó, khu B là khu vực trọng tâm phát triển, định hướng trở thành trung tâm thể thao kết hợp đô thị với quy mô dân số khoảng 186.000 người. Khu vực này được quy hoạch đa dạng loại hình, từ nhà ở thấp tầng đến các công trình cao tầng, đi kèm hệ thống hạ tầng đồng bộ.
Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần đảm bảo khả năng lưu thông ổn định, hạn chế tình trạng ùn tắc, đặc biệt trong các thời điểm diễn ra sự kiện lớn tại sân vận động.
Trục đại lộ được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn tại khu vực phía Nam Hà Nội. Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường không chỉ phục vụ khu thể thao mà còn góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, hình thành thêm một trục kết nối quan trọng trong mạng lưới giao thông của thành phố.