Đại công trường rực sáng xuyên đêm, tăng tốc xây sân vận động lớn nhất thế giới

Đại công trường sáng đèn xuyên đêm xây sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội
Sân vận động Hùng Vương (tên gọi trước đây là Trống Đồng - Lạc Việt) là hạng mục trọng điểm trong dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam Hà Nội, do Tập đoàn Vingroup khởi công ngày 19/12/2025, với tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 925.000 tỷ đồng.
Công trình được triển khai trong phân khu B của dự án, khu vực có diện tích hơn 3.118 ha, nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa. Phân khu này được quy hoạch với quy mô dân số dự kiến khoảng 186.760 người, đóng vai trò là lõi phát triển thể thao và dịch vụ. (Phối cảnh sân vận động Hùng Vương).
Trong tổng thể dự án, sân vận động Hùng Vương được xác định là hạng mục trung tâm, xây dựng trên diện tích khoảng 73,3 ha, với sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn quốc tế. Nếu hoàn thành đúng quy mô, đây sẽ là một trong những sân vận động có sức chứa lớn hàng đầu thế giới.
Suốt 4 tháng qua, công trường duy trì nhịp thi công khẩn trương xuyên ngày đêm. Khu vực xây dựng tại xã Thượng Phúc luôn sáng đèn, hàng nghìn công nhân, kỹ sư thay ca làm việc liên tục.
Nhiều thiết bị như cần cẩu, máy ủi, máy trộn bê tông hoạt động hết công suất, trong khi các xe tải trọng lớn ra vào liên tục để phục vụ thi công.
Công việc được tổ chức theo nhiều mũi song song nhằm đẩy nhanh tiến độ các giai đoạn.
Một số hạng mục như nền sân, khu vực khán đài bắt đầu được triển khai.
Các tuyến đường nội bộ, đường phục vụ thi công cũng nhanh chóng hình thành, đảm bảo kết nối trong khu vực.
Các kỹ sư, công nhân miệt mài thay ca, bám công trường suốt ngày đêm.
Công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc, hướng tới việc tạo nên một biểu tượng kiến trúc mang dấu ấn văn hóa Việt Nam. Theo thiết kế, sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới các tiêu chí của FIFA, với hệ mái che có thể đóng mở tự động quy mô lớn.
Bên cạnh quy mô, công trình còn được định hướng phát triển theo mô hình sân vận động thông minh. Các giải pháp công nghệ như hệ thống vận hành tích hợp, khả năng thay mới mặt sân trong thời gian ngắn, ghế ngồi kết nối 5G, kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực được đưa vào thiết kế.
Ngoài ra, yếu tố “xanh” cũng được chú trọng với các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước, giảm hấp thụ nhiệt và tăng cường thông gió tự nhiên.
Sân vận động Hùng Vương là công trình trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic - dự án có quy mô hơn 9.171 ha, được quy hoạch thành 4 phân khu chức năng. Dự án nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, kết nối với các tuyến giao thông lớn như Vành đai 3.5, Vành đai 4, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đồng thời tiếp cận khu vực ga Ngọc Hồi.
Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028, góp phần bổ sung hạ tầng thể thao quy mô lớn cho Thủ đô và tạo động lực phát triển khu vực phía Nam Hà Nội.