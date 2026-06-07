Quan chức Nga 'góp ý' cho ông Zelensky về thư ngỏ gửi ông Putin

(VTC News) -

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên hủy bỏ chỉ thị cấm thực hiện đàm phán với Nga, nhất là sau khi ông đã chủ động gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Bây giờ, khi ông ấy đã viết thư cho tổng thống của chúng tôi, đáng lẽ ngay ở đầu bức thư phải viết rằng: ‘Tôi hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với ông’, rồi sau đó mới tiếp tục nội dung”, nữ chính khách cấp cao của Nga phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Pavel Zarubin của kênh Vesti.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Theo bà Matviyenko, để đạt được hòa bình cần có một cuộc đối thoại thực sự, trong khi châu Âu đang thúc đẩy một hình thức đàm phán mang tính biểu tượng hơn là thực chất.

“Các bạn hãy đưa ra kế hoạch, đưa ra đề xuất của mình”, bà nói.

Trước đó trong tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố thư ngỏ trên trang web chính thức, mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức một cuộc gặp tại quốc gia thứ ba nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột.

Đáp lại đề xuất trên tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), ông Putin cho biết hiện tại ông chưa nhìn thấy cơ sở hoặc ý nghĩa cho việc tổ chức một cuộc gặp như vậy, đồng thời nhận định những hành động gần đây của Kiev khiến các cuộc đàm phán thực chất trở nên khó khăn hơn.

Ông Putin nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng chỉ khi các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột được giải quyết.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng 13 khu vực cùng các vùng trên Biển Đen ghi nhận hoạt động đánh chặn UAV trong khoảng thời gian từ 7h đến 20h (giờ địa phương).

Các khu vực bị ảnh hưởng trải dài từ miền trung nước Nga đến các vùng Leningrad và Pskov ở phía tây bắc.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cũng liên tục đăng tải trên Telegram các thông báo về hoạt động của lực lượng phòng không nhằm đối phó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone). Theo thống kê sơ bộ, 14 drone bị bắn hạ trong ngày.