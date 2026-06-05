Hé lộ nội dung bức thư ngỏ Tổng thống Zelensky gửi cho ông Putin

(VTC News) -

Hôm 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trong bức thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin: "Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc xung đột này thông qua cuộc đối thoại trực tiếp giữa chúng ta, tức là tôi và ngài. Tôi đề xuất một cuộc gặp mặt".

Theo thông tin từ điện Kremlin, ông Putin vẫn chưa được xem bức thư nhưng ông Zelensky có thể gặp ông Putin ở Moskva "bất cứ lúc nào" - một đề xuất mà nhà lãnh đạo Ukraine từng bác bỏ trước trong bức thư của mình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

"Tôi đề nghị ấn định một ngày cụ thể cho cuộc họp như vậy. Ukraine sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian đàm phán", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine bác bỏ khả năng cuộc gặp diễn ra tại Moskva như phía Nga từng đề nghị. "Mọi người đều nghe thấy đại diện của ngài mỉm cười và nói rằng tôi có thể đến Moskva. Nhưng sau 26 năm, một lãnh đạo Ukraine không có gì để làm ở thủ đô của ngài cả, giống như việc một lãnh đạo Nga không có gì để làm tại Kiev", ông Zelensky cho hay.

Chưa dừng lại, ông Zelensky tiếp tục viết trong bức thư: "Nếu ngài không tự mình đi đến kết luận đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột này, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự tồn tại của mình".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump - người thúc giục cả hai bên chấm dứt xung đột và từng tuyên bố có thể kết thúc cuộc chiến trong vòng một ngày sau khi nhậm chức cho biết cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky sẽ "tuyệt vời" và cũng thúc giục cả hai bên thỏa hiệp.

"Tôi nghĩ chúng tôi có liên quan rất nhiều đến chuyện đó. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu họ gặp nhau. Họ nên làm điều đó", ông Trump nói.

Trong những tháng gần đây, Ukraine tăng cường thực hiện cuộc tấn công trả đũa tầm xa nhằm vào mục tiêu năng lượng và quân sự của Nga - những cuộc tấn công mà nước này gọi là phản ứng chính đáng đối với cuộc oanh tạc ban đêm của quân đội Nga.

Tốc độ tiến công của Nga chậm lại kể từ cuối năm 2025 và dữ liệu gần đây cho thấy Ukraine giành lại quyền kiểm soát một số lãnh thổ trước Nga. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Ukraine giành lại được nhiều lãnh thổ hơn so với số lãnh thổ bị mất vào tay quân Nga trong tháng 5, tháng thứ hai liên tiếp.