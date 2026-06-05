IAEA làm trung gian hòa giải lệnh ngừng bắn mới giữa Nga với Ukraine

(VTC News) -

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) báo cáo thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào sáng 5/6. Sự an toàn và an ninh của nhà máy Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - là mối quan tâm hàng đầu trong bối cảnh cuộc xung đột Nga và Ukraine kéo dài.

Theo IAEA, kỹ thuật viên từ cả hai phía sẽ bắt đầu sửa chữa "thiệt hại do cuộc xung đột gây ra" trong những ngày tới. Đây là thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đứng ra đàm phán.

Binh sĩ Ukraine phóng máy bay không người lái về phía vị trí của Nga. (Ảnh: AP)

Ông Grossi cho biết thêm, Moskva và Kiev nhất trí tạm ngừng giao tranh để cho phép sửa chữa đường dây tải điện Dniprovska vì “sự an toàn hạt nhân”.

Việc nhà máy Zaporizhzhia bị ngắt kết nối khỏi lưới điện hơn 2 tháng trước khiến nó phụ thuộc vào đường dây duy nhất để cung cấp điện làm mát 6 lò phản ứng đang ngừng hoạt động. Trong những tuần gần đây, nhà máy liên tục bị mất kết nối với đường dây này, buộc phải sử dụng máy phát điện diesel khẩn cấp.

Trong khi đó, vụ tấn công bằng máy bay không người lái đêm qua tại vùng Zaporizhia khiến một phụ nữ thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Những cuộc tấn công khác cũng tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi khác trên khắp Ukraine.

Trong bài đăng trên Telegram, Thống đốc vùng Mykola Kalashnyk cho biết, máy bay không người lái của Nga tấn công cơ sở sản xuất thực phẩm gần Kiev khiến 4 người thiệt mạng.

Cùng thời điểm, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tăng cường hệ thống phòng không để ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine. “Nga có hệ thống phòng không. Đúng vậy, chúng ta phải cải thiện nó. Đúng, chúng ta phải tăng cường nó và chúng ta sẽ làm như vậy”, ông Putin nói.

Ngay sau đó không lâu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất lệnh ngừng bắn và cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bức thư ngỏ hiếm hoi gửi tới nhà lãnh đạo Nga.